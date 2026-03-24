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Passivo di milioni Zurigo: bilancio in rosso per la prima volta da oltre dieci anni

SDA

24.3.2026 - 10:39

Nonostante il primo deficit dopo oltre un decennio, il consuntivo della città di Zurigo è migliore del previsto.
Nonostante il primo deficit dopo oltre un decennio, il consuntivo della città di Zurigo è migliore del previsto.
Keystone

La città di Zurigo ha chiuso l'esercizio 2025 con un passivo di 22,9 milioni di franchi. Si tratta del primo deficit da oltre dieci anni: l'ultimo risaliva al 2014. Il risultato è comunque migliore del previsto.

Keystone-SDA

24.03.2026, 10:39

24.03.2026, 10:48

Dopo una lunga fase di eccedenze regolari, il consuntivo 2025 della città mostra per la prima volta un disavanzo, hanno indicato le autorità cittadine in una nota odierna. Inizialmente, però, il Municipio aveva ipotizzato una situazione ancor più complicata: il budget prevedeva un deficit di circa 205 milioni di franchi.

Entrate fiscali inaspettatamente elevate

Il fatto che alla fine il passivo sia stato più contenuto è principalmente dovuto a entrate fiscali inaspettatamente elevate. Queste sono salite a quasi 4 miliardi di franchi, superando le stime di 149,8 milioni di franchi. Sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche sono stati registrati introiti significativamente superiori alle attese. Solo per le imposte sugli utili da sostanza immobiliare la città ha registrato un calo: queste ammontano a 441,5 milioni di franchi, quasi 100 milioni in meno rispetto alle previsioni.

La forza economica della città ha però un prezzo nel sistema cantonale di perequazione finanziaria. A causa dell'aumento della capacità fiscale, Zurigo diventa, dopo il 2016 e il 2023, per la terza volta un contribuente netto. La città trasferisce infatti al cantone un importo netto di 119,4 milioni di franchi.

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