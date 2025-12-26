  1. Clienti privati
Svizzera Imbrattate con la vernice le case di alcuni politici dell'UDC a Zurigo

SDA

26.12.2025 - 13:35

Il marchio dell'UDC nella Svizzera tedesca. (Immagine simbolica)
Il marchio dell'UDC nella Svizzera tedesca. (Immagine simbolica)
Keystone

Ignoti hanno imbrattato gli ingressi delle abitazioni di esponenti dell'UDC nella città di Zurigo. La polizia conferma uno di due casi denunciati stamani dal partito in un comunicato. Le vittime degli atti vandalici hanno sporto denuncia.

Keystone-SDA

26.12.2025, 13:35

26.12.2025, 13:59

Al momento non è possibile fornire ulteriori dettagli, hanno indicato a Keystone-ATS le forze dell'ordine comunali in relazione a quanto riferito in una nota congiunta dalle sezioni cantonale e cittadina dell'UDC.

Queste ultime precisano che i vandali hanno imbrattato ieri le dimore del granconsigliere Lorenz Habicher e di Stefan Deul, presidente dell'UDC del Kreis 3, quello di Wiedikon, quartiere vicino, a sudovest, alla stazione centrale di Zurigo.

