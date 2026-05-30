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Protesta per gli affitti Oltre mille persone manifestano a Zurigo contro una «città dei ricchi»

SDA

30.5.2026 - 15:46

I manifestanti a Zurigo contro «una città dei ricchi»
I manifestanti a Zurigo contro «una città dei ricchi»
Keystone

Oltre mille persone si sono radunate sabato pomeriggio a Zurigo per manifestare contro l'aumento degli affitti, le ristrutturazioni di lusso e l'allontanamento degli inquilini dai loro quartieri.

Keystone-SDA

30.05.2026, 15:46

30.05.2026, 15:52

La manifestazione, autorizzata, si è svolta all'insegna dello slogan «Contro una città dei ricchi».

Secondo le stime di una giornalista di Keystone-ATS, oltre mille partecipanti hanno denunciato l'aumento degli affitti, le disdette collettive dei contratti di locazione e la perdita di alloggi a prezzi accessibili.

Sempre più appartamenti vengono riaffittati a prezzi nettamente superiori dopo i lavori di ristrutturazione, costringendo gli inquilini di lunga data ad abbandonare i propri quartieri, hanno criticato gli organizzatori, un'alleanza di organizzazioni, collettivi, persone colpite e cittadini.

Le critiche non erano rivolte solo alle società immobiliari e agli investitori, ma anche alla politica.

«Nonostante il governo rosso-verde, da anni non cambia nulla», hanno sottolineato gli organizzatori.

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