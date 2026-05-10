La sua elezione era scontata. (Foto d'archivio) Keystone

Presentatosi al ballottaggio quale unico candidato, Raphael Golta (PS) ha certificato oggi la sua elezione a sindaco di Zurigo, con 41'098 voti.

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Nel primo turno Golta aveva ottenuto 54'382 suffragi, mancando di poco la maggioranza assoluta di 57'562.

Ma poiché nessuno degli altri pretendenti iniziali figurava tra gli eletti in Municipio e tutti gli altri eletti hanno rinunciato alla poltrona di sindaco, Golta è rimasto l'unico candidato al ballottaggio, inevitabile secondo la legge elettorale.

Il 50enne finora alla guida del dicastero opere sociali succede quindi alla collega di partito Corine Mauch, non più ripresentatasi dopo diciassette anni.