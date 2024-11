L'asterisco inclusivo non viene utilizzato soltanto sui testi dell'amministrazione, ma in questo caso anche sulla targa di un parcheggio per le moto. Keystone

A Zurigo sarà mantenuto l'asterisco inclusivo introdotto due anni fa dal municipio per evitare discriminazioni di genere. L'iniziativa «Tschüss Genderstern!» ("Addio asterisco inclusivo!"), lanciata da una deputata UDC, è stata respinta con il 57,3% di voti contrari.

SDA

Il testo ha raccolto 67'403 no e 50'309 sì, con una partecipazione che si è attestata al 51,1%.

Nel giugno 2022, l'esecutivo cittadino ha autorizzato l'uso dell'asterisco *, come desinenza di genere neutro per meglio includere anche persone trans e non binarie. Da allora l'amministrazione della città sulla Limmat lo utilizza in tutti i suoi testi.

Iniziativisti contro «abuso politico»

Un esempio pratico: se in precedenza per indicare cittadine e cittadini era utilizzata la tipografia inclusiva ma binaria «BürgerInnen», si è ora passati a «Bürger*innen».

La riforma, invisa agli oppositori della cosiddetta «teoria gender», ha spinto un comitato di centro-destra, guidato dalla consigliera comunale UDC Susanne Brunner, a lanciare l'iniziativa che si prefiggeva di «liberare» l'amministrazione comunale dall'asterisco inclusivo. Per gli iniziativisti, questo segno tipografico ha un significato «politico» e il suo utilizzo da parte delle autorità rappresenta un «abuso».

pl, ats