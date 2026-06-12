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Mobilità urbana A Zurigo i Verdi chiedono il poggiapiedi per i ciclisti fermi al semaforo

SDA

12.6.2026 - 17:00

Rimanere in equilibrio non è sempre facile.
Rimanere in equilibrio non è sempre facile.
Keystone

A Copenaghen, capitale mondiale della mobilità sostenibile, i ciclisti possono fermarsi al semaforo senza appoggiare i piedi a terra, grazie a speciali poggiapiedi e corrimano fissati ai pali degli impianti luminosi.

Keystone-SDA

12.06.2026, 17:00

12.06.2026, 17:22

Questa soluzione, che rende l'attesa del verde più agevole e stabile, potrebbe presto fare il suo esordio anche a Zurigo.

Tre consiglieri comunali dei Verdi hanno presentato un'interrogazione scritta al municipio, chiedendo se l'approccio della capitale danese, considerato un esempio virtuoso a livello internazionale, sia esportabile nella città sulla Limmat.

I dispositivi in questione permettono ai ciclisti di sostare al rosso senza dover smontare dalla bicicletta, mantenendo l'equilibrio più facilmente, soprattutto con carichi pesanti o in salita.

Secondo i rappresentanti ecologisti si tratterebbe di una misura a basso costo ma ad alto impatto sulla qualità della vita di chi sceglie di spostarsi con la due ruote.

Nella loro interrogazione gli esponenti dei Verdi chiedono al municipio un parere di massima sull'opportunità di introdurre gli stessi elementi anche a Zurigo. Vogliono inoltre sapere se esistono già scambi con altre città che hanno adottato soluzioni simili e se in passato siano state effettuate valutazioni in merito.

Infine viene chiesto se l'esecutivo sarebbe disposto a realizzare un progetto pilota per testare l'efficacia di poggiapiedi e corrimano agli incroci cittadini, oppure a sostenere finanziariamente un'associazione che si facesse carico dell'iniziativa.

La palla passa ora al municipio, che dovrà rispondere per iscritto alle richieste.

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