Due morti per il passaggio di un tifone a Taiwan Keystone

Il tifone Kong-rey, con i suoi venti forti fino a 184 chilometri orari, ha sferzato ieri la parte orientale di Taiwan, abbattendo alberi, causando inondazioni e innescando frane, nonché due morti e oltre 500 feriti.

SDA

È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dalla National Fire Agency. Le autorità dell'isola hanno anche riferito che sono state avviate le ricerche di quattro persone andate a caccia mercoledì sulle montagne del centro di Taiwan e di cui non si hanno più notizie.

Kong-rey, il terzo tifone da luglio, s'è indebolito fino a diventare venerdì una grave tempesta tropicale mentre attraversava lo Stretto di Taiwan verso la Cina, ha affermato la Central Weather Administration, secondo cui la perturbazione ha scaricato più di un metro d'acqua in 24 ore alcune delle aree più colpite lungo la costa orientale.

Kong-rey aveva la stessa forza del tifone Gaemi, la tempesta registrata a luglio come la più potente su Taipei in otto anni, ma suo il raggio di 320 chilometri lo ha reso il più grande in quasi tre decenni. Il passaggio di Gaemi ha causato almeno 10 morti e centinaia di feriti.

Agli inizi di ottobre, invece, il ciclone Krathon, ha ucciso quattro persone e ne ha ferite centinaia, provocando frane, inondazioni e raffiche di vento senza precedenti.

SDA