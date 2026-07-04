L'Iran ha ufficialmente dato inizio (nella notte svizzera) ai sei giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Sono state imposte severe misure di sicurezza e ampie restrizioni al traffico in tutta la capitale.

Migliaia di persone in lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della Grande Moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come «morte all'America» e «vendetta, vendetta».

Secondo quanto riportato dalla televisione di stato, migliaia di persone – la maggior parte vestite di nero – si sono recate a Teheran da diverse città iraniane e dalle zone rurali per dare l'ultimo saluto al defunto leader Ali Khamenei. Alcune persone hanno camminato per diversi chilometri per raggiungere il luogo delle esequie.

La cerimonia di commiato era prevista per le 6:00 ora locale (le 2:30 in Svizzera), secondo quanto riporta l'AFP, e durerà fino alle 20:00 di domenica, ora locale. I fedeli pregheranno per il leader domani mattina e inizieranno la cerimonia funebre il giorno successivo.

I fedeli, riuniti nel cortile della Grande Moschea di Mosalla a Teheran, dove la bara di vetro di Khamenei è posta in un luogo elevato, gridano «Morte agli Stati Uniti» e «Vendetta, vendetta» e sventolano striscioni con l'immagine di Khamenei e i suoi aforismi, oltre a immagini come quella di un banchetto a mani giunte. Le bandiere dell'Iran e di altre nazioni recano scritte in arabo che invocano vendetta per la morte di Khamenei, avvenuta durante l'attacco israelo-americano del 28 febbraio.

Le cerimonie funebri e di commiato si terranno tra sei giorni a Teheran e nelle città sante di Qom e Mashhad in Iran, nonché a Najaf e Karbala in Iraq. Il governo prevede la partecipazione di circa 20 milioni di persone a Teheran.