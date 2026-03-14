Forti nevicate sono attese nel pomeriggio in Ticino (immagine simbolica). Keystone

MeteoSvizzera ha diramato oggi un allerta per forti nevicate in montagna in vaste parti delle Alpi. Nel Ticino occidentale il livello di pericolo è stato innalzato al grado 4 (forte).

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Una forte corrente da sudovest ha iniziato a convogliare dalla scorsa notte aria umida in direzione della regine alpina, scrive l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera nel suo bollettino.

A sud delle Alpi le precipitazioni si intensificheranno nelle prossime ore con un limite delle nevicate che si abbasserà in modo più marcato rispetto a quanto previsto.

Nel Locarnese, nella Vallemaggia, Valle Verzasca e Val Leventina, l'allerta è stata innalzata al livello 4. Nelle altre regioni allertate del Sopraceneri e del Moesano il livello di allerta rimane invariato (livello 3 – marcato).

Le nevicate interesseranno anche parte dell'Alto Vallese. Lungo il versante meridionale delle Alpi vallesane, dalle regioni di Arolla, Zermatt e del Sempione fino alle regioni di Binn e nel Goms, al di sopra dei 1000 metri, sono previsti tra i 50 e gli 80 cm di neve fresca, in alta montagna localmente fino a un metro. Nelle regioni adiacenti del Canton Vallese, Vaud e Friburgo sono attesi accumuli di 20-45 cm.

Sul versante nord alpino il limite delle nevicate si abbasserà nel corso della giornata probabilmente fino al fondovalle: lungo la fascia prealpina la neve cadrà probabilmente fino a circa 500 metri.