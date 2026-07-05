Traffico aereo Tra Malpensa e Linate cancellati circa 160 voli per lo sciopero

Lo sciopero di 24 ore nel settore aereo in Italia ha comportato oggi la cancellazione di circa 160 voli negli scali milanesi: circa 140 tra arrivi e partenze a Malpensa e una ventina a Linate, secondo i dati forniti dal sindacato CUB, che ha indetto la mobilitazione.