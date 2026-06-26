Un grave incidente stradale è costato la vita a un motociclista venerdì sera sull’autostrada A2, nel territorio di Gnosca. La tragedia è avvenuta poco prima delle 20:00, come reso noto dalla Polizia cantonale.

In base ai primi accertamenti, un 64enne svizzero domiciliato in Valle Leventina stava viaggiando in direzione nord quando, per motivi che saranno chiariti dall’inchiesta, ha improvvisamente perso il controllo della moto. Dopo la caduta, è stato sbalzato contro il guardrail.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto sul posto.

Per permettere i rilievi della polizia, la carreggiata in direzione nord è stata chiusa parzialmente al traffico.