Donald Trump aleggia l'idea di un maxi comizio Maga per celebrare i 250 anni dell'America dopo che molti artisti si sono tirati indietro dai concerti organizzati per la festività. Immediate le polemiche.

Donald Trump (nella foto mentre arriva alla Casa Bianca) si pavoneggia: «L'attrazione numero uno al mondo sono io».

Molti temono che i festeggiamenti si traducano in uno show del presidente, che si è scagliato contro le cancellazioni degli artisti: «Sono di terza categoria che nessuno vuole sentire e che non fanno altro che lamentarsi».

«L'attrazione numero uno al mondo sono io», ha aggiunto Trump.