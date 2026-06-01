Donald Trump (nella foto mentre arriva alla Casa Bianca) si pavoneggia: «L'attrazione numero uno al mondo sono io».
Keystone
Donald Trump aleggia l'idea di un maxi comizio Maga per celebrare i 250 anni dell'America dopo che molti artisti si sono tirati indietro dai concerti organizzati per la festività. Immediate le polemiche.
Molti temono che i festeggiamenti si traducano in uno show del presidente, che si è scagliato contro le cancellazioni degli artisti: «Sono di terza categoria che nessuno vuole sentire e che non fanno altro che lamentarsi».
«L'attrazione numero uno al mondo sono io», ha aggiunto Trump.