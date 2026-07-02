Con 2 milioni di vittime totali, la guerra in Ucraina ha probabilmente superato la battaglia di Stalingrado, ampiamente considerata il conflitto più sanguinoso della storia. Lo scrive la Cnn.

La ricerca del Center for Strategic and International Studies (Csis) stima che la Russia abbia subito 1,4 milioni di perdite, tra uccisi, feriti e dispersi: una cifra che corrisponde a circa l'1% della popolazione del Paese.

«Questi numeri sono sconvolgenti», hanno affermato Seth G. Jones e Riley McCabe, autori dello studio. «Le perdite russe in Ucraina sono più di quattro volte superiori a tutte le perdite statunitensi in tutte le guerre dalla Seconda Guerra Mondiale messe insieme, e più di nove volte superiori a tutte le perdite sovietiche e russe in tutte le guerre dalla Seconda Guerra Mondiale messe insieme».

Si stima che l'Ucraina abbia subito tra le 525'000 e le 625'000 perdite, di cui tra 125'000 e 150'000 morti. Né la Russia né l'Ucraina pubblicano dati ufficiali sulle perdite, ma le ultime cifre del Csis sono sostanzialmente in linea con le stime occidentali. Jones e McCabe hanno affermato che, in termini di perdite, la guerra sta diventando molto più costosa per la Russia che per l'Ucraina. Il rapporto perdite/sconfitte è probabilmente salito a quasi 8:1 nella prima metà di quest'anno, il che significa che per ogni soldato ucraino ucciso, ferito o disperso, ci sono otto perdite russe. Per gran parte della guerra, il rapporto tra perdite russe e ucraine si è attestato tra due e tre.