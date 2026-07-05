Un turista tedesco di 19 anni è morto domenica pomeriggio scivolando nelle acque del torrente Telo, ad Argegno, in provincia di Como.

Dal confine Un 19enne scivola e muore nelle acque di un torrente ad Argegno, nel Comasco

A individuare il corpo è sono stati due turisti di passaggio, che attorno alle 18:00 hanno messo in movimento la macchina dei soccorsi.

Inutili i tentativi di rianimarlo, nonostante l'intervento dei mezzi della Croce Rossa, dell'elisoccorso e del personale del Soccorso Alpino.

Il giovane – scrive l'agenzia ANSA – avrebbe scavalcato una recinzione per recuperare un pallone, salvo poi perdere l'equilibrio e cadere da un dirupo nel letto del torrente Telo.

La salma del giovane turista rimane a disposizione della Procura della Repubblica di Como, che lunedì mattina deciderà se procedere o meno a un accertamento autoptico o se limitarsi a un esame esterno del cadavere.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Menaggio.