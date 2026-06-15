Almeno sette giovani giocatori di basket sono morti e circa trenta persone sono rimaste ferite nel ribaltamento di un autobus avvenuto nella notte nello Stato brasiliano di Ceará. Lo riportano i media locali.

L'incidente si è verificato lungo la strada statale CE-187, nei pressi della città di Tauá. La squadra stava rientrando a Juazeiro do Norte dopo aver partecipato e conquistato la vittoria al torneo Copa Sobral 2026 nella categoria under-19. Secondo le autorità, a bordo del mezzo viaggiavano in tutto circa quaranta persone.

Le vittime, tutte di sesso maschile, non sono state ancora identificate ufficialmente. Tra loro ci sarebbero anche due minorenni di 17 anni. Le squadre di soccorso sono intervenute poco dopo le 3 del mattino. Alcuni passeggeri erano rimasti intrappolati tra le lamiere e le operazioni di recupero dei corpi si sono concluse soltanto diverse ore più tardi. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della regione per ricevere assistenza medica.

Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli investigatori. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco presenti sul posto, l'autista avrebbe fornito versioni contrastanti sull'accaduto, parlando inizialmente di un colpo di sonno e successivamente delle condizioni del manto stradale. Gli accertamenti dovranno stabilire se il ribaltamento sia stato causato da un errore umano o da eventuali problemi meccanici.