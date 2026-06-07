I dati di un nuovo studio dimostrano che il farmaco «denosumab» può essere somministrato meno frequentemente per le metastasi ossee, senza perdita di efficacia e con un potenziale risparmio.

La scoperta Un farmaco contro il cancro sarebbe stato iniettato troppo spesso per anni

Hai fretta? blue News riassume per te Uno studio dimostra che il farmaco «denosumab» può essere somministrato meno frequentemente per le metastasi ossee, senza perdita di efficacia e con un potenziale di risparmio.

Così, in Svizzera, circa 5000 pazienti dovrebbero recarsi in ospedale solo quattro volte all'anno invece che dodici.

Allo stesso tempo, il risultato solleva questioni relative al sovratrattamento e alla ricerca scarsamente finanziata.

Uno studio presentato al più importante congresso oncologico del mondo a Chicago sta facendo scalpore.

L'oncologo Roger von Moos dell'Ospedale cantonale dei Grigioni ha dimostrato che il farmaco «denosumab» può essere somministrato con una frequenza significativamente inferiore per la cura delle metastasi ossee, senza alcuna perdita di efficacia.

La notizia è stata riportata dal quotidiano «SonntagsBlick».

Finora i pazienti ricevevano l'iniezione ogni quattro settimane, ma secondo i nuovi dati è invece sufficiente un'iniezione ogni dodici settimane.

In questo modo non solo si riducono gli effetti collaterali, ma anche l'onere per le persone colpite: in Svizzera, circa 5000 pazienti dovrebbero recarsi in ospedale solo quattro volte all'anno invece che dodici.

Sono stati esaminati 1'380 pazienti affetti da cancro

Il dottor Roger von Moos e il suo team hanno esaminato 1'380 pazienti affetti da cancro provenienti da Svizzera, Austria e Germania.

Per un periodo di dieci anni, alcuni partecipanti hanno ricevuto il «denosumab» ogni quattro settimane come in precedenza, mentre gli altri sono stati trattati solo ogni dodici settimane.

Il risultato? La somministrazione meno frequente non ha mostrato effetti negativi. Al contrario, i pazienti con l'intervallo di tre mesi hanno addirittura riportato meno effetti collaterali.

Per von Moos è chiaro che questa pratica diventerà «il nuovo standard di cura». Solo in Svizzera, vede un potenziale risparmio di circa 15 milioni di franchi all'anno.

Alcune incertezze

Tuttavia, i risultati sollevano questioni fondamentali. Ad esempio, non è chiaro quanti altri farmaci antitumorali siano attualmente utilizzati più frequentemente del necessario.

I farmaci antitumorali e le immunoterapie hanno generato costi per quasi tre miliardi in Svizzera nel 2024.

Un problema risiede nel finanziamento di tali studi: la ricerca sull'ottimizzazione è difficilmente sostenuta dall'industria farmaceutica, poiché non è economicamente interessante.

Di conseguenza, la ricerca indipendente è considerata cronicamente sottofinanziata, mentre il numero di studi clinici in Svizzera ristagna.

Allo stesso tempo, la Cina sta espandendo notevolmente le proprie capacità di ricerca. «Nessun paziente vuole essere curato solo sulla base di studi condotti in Cina», avverte Vincent Gruntz, direttore dell'Istituto svizzero del cancro, sempre al «SonntagsBlick».