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archivio IMAGO/Beautiful Sports
Il 17enne di Belmonte Castello, nel Lazio, è deceduto nella sua abitazione, dopo che non la mattina non era andato a scuola. All'ora di pranzo la madre lo ha trovato esanime. Inutile l'intervento dei soccorsi. Il giovane sarebbe deceduto per cause naturali.
Una tragedia ha colpito la comunità di Belmonte Castello, comune del Lazio. Alessandro Merucci, un calciatore della Valcomino (squadra della Juniores Provinciali U19) di soli 17 anni, è stato trovato senza vita nella propria abitazione.
Lo riporta, tra gli altri, «The Social Post», spiegando che il giovane era ben noto nel piccolo centro della provincia di Frosinone, soprattutto proprio per la sua partecipazione alla vita sportiva locale.
Il dramma si è consumato poco dopo mezzogiorno. Giovedì Alessandro non si era recato a scuola e la madre lo aveva lasciato dormire. Quando la donna ha provato a chiamarlo per il pranzo non ha ricevuto risposta.
È allora entrata nella sua cameretta e lo ha trovato esanime. Ha quindi subito dato l'allarme ai servizi di emergenza.
Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno provato a lungo a rianimare il 17enne, ma purtroppo senza successo. I medici hanno dunque dovuto constatarne il decesso.
Un primo esame ha indicato cause naturali come origine del tragico evento. Si tratterebbe di un arresto cardiocircolatorio.
L'autorità giudiziaria ha comunque disposto accertamenti di medicina legale. Gli esami serviranno a fare piena chiarezza sulle cause della morte del giovane.