L'auto di lusso s'è schiantata mercoledì mattina in Germania.
DPA
Doveva essere un’elegante uscita al volante dell’auto dei suoi sogni, ma il giro si è concluso contro un guardrail. Un automobilista di 75 anni ha perso il controllo della sua vettura, causando danni stimati in circa 300’000 franchi.
Dell’auto sportiva in questione esistono soltanto pochi esemplari al mondo. Uno di questi si è schiantato in Germania, su una strada bagnata dalla pioggia, contro un guardrail.
Nessuno è rimasto ferito, ma il bilancio materiale è pesantissimo.
L’incidente con il veicolo da collezione costerà particolarmente caro al conducente 75enne, che ha provocato danni per circa 300’000 franchi.
Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia, l’uomo ha perso il controllo del mezzo a Bad Waldsee, nel distretto di Ravensburg, mentre viaggiava a velocità eccessiva su una carreggiata resa scivolosa dalla pioggia.
L’auto è andata in testacoda prima di urtare la barriera di protezione.
Sempre secondo la polizia, si trattava di un raro modello da collezione: la Wiesmann GT MF 5, sportiva da 550 cavalli, prodotta in meno di 200 esemplari, come indicato sul sito del costruttore.