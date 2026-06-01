La balena è stata trasportata via su un camion.
Immagine: AFP
Una balenottera di oltre 12 tonnellate si è spiaggiata ed è morta sulla costa atlantica francese. Meno di un giorno dopo, la carcassa è già stata recuperata. Adesso un'indagine dovrà chiarire perché l'animale si sia allontanato così tanto.
Lo spiaggiamento di una balenottera sulla costa atlantica francese ha suscitato grande scalpore.
La femmina è stata scoperta venerdì sera vicino a Rivedoux-Plage, sull'isola di Ré. Secondo le autorità la balena era lunga circa 10 metri e pesava più di 12 tonnellate. L'animale è morto la notte stessa.
Il recupero è stato insolitamente rapido. Gli specialisti sono arrivati con attrezzature pesanti meno di 24 ore dopo il ritrovamento. Con l'aiuto di una gru, la carcassa è stata sollevata dall'acqua e caricata su un camion.
Le immagini dell'operazione di recupero mostrano come l'enorme pinna caudale dell'animale sporgesse oltre l'area di carico.
Per gli esperti l'arenamento è insolito. Le balenottere sono tra gli animali più grandi del pianeta dopo le balenottere azzurre e di solito viaggiano molto al largo negli oceani del mondo.
Gli esperti della rete francese di arenamento sospettano che l'animale possa essersi allontanato dal suo gruppo per qualche tempo. Non è ancora chiaro perché si sia arenato sulla costa.
La balena viene adesso analizzata scientificamente. L'autopsia dovrebbe fornire indizi per capire se una malattia, le ferite o altri fattori hanno portato all'arenamento.