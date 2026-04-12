  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Elezioni Ungheria: urne aperte, la sfida a Orban dopo 16 anni al potere

SDA

12.4.2026 - 08:22

Aperti i seggi elettorali per le elezioni in Ungheria.
Aperti i seggi elettorali per le elezioni in Ungheria.
Keystone

Urne aperte dalle 6:00 di stamattina in Ungheria per le elezioni parlamentari che potrebbero mettere fine ai 16 anni al potere del premier Viktor Orban e segnare una svolta politica con ripercussioni in Europa e nei rapporti con Russia e Stati Uniti.

Keystone-SDA

12.04.2026, 08:22

I seggi chiuderanno alle 19:00 per il rinnovo del Parlamento da 199 membri. Il leader nazionalista euroscettico Orban, 62 anni, guida il Paese dal 2010 e ha costruito un modello di «democrazia illiberale» guardato con interesse da ambienti conservatori occidentali, inclusa l'area vicina a Donald Trump. Negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una crescente insoddisfazione interna dovuta a stagnazione economica, aumento del costo della vita e accuse di corruzione legate a oligarchi vicini al governo.

A sfidarlo è Peter Magyar, 45 anni, ex alleato di Orban e oggi leader del partito di centrodestra Tisza, che ha capitalizzato il malcontento dell'opinione pubblica, in particolare tra i giovani e gli elettori urbani. I sondaggi delle ultime due settimane indicano Tisza in vantaggio tra il 38% e il 41%. Il partito Fidesz di Orban figura indietro di 7-9 punti percentuali. Ma i rilevamenti variano, lasciando aperti diversi scenari, compreso un possibile testa a testa.

Il voto è seguito con grande attenzione a Bruxelles, dove diversi Paesi dell'Unione europea accusano Orban di aver indebolito lo stato di diritto, sottratto libertà ai media e i diritti alle minoranze. Una sua eventuale sconfitta potrebbe sbloccare un pacchetto di aiuti UE da circa 90 miliardi di euro a favore dell'Ucraina e ridurre l'influenza russa all'interno dell'Unione, dato lo stretto rapporto tra Orban e il presidente russo Vladimir Putin.

Durante la campagna elettorale, Orban ha presentato il voto come una scelta tra «guerra e pace», sostenendo che una vittoria dell'opposizione trascinerebbe l'Ungheria nel conflitto in Ucraina, accusa respinta con forza da Magyar. Il leader dell'opposizione ha puntato su un'agenda anticorruzione e sul rilancio economico. L'esito del voto potrebbe dunque ridefinire non solo gli equilibri interni del Paese, ma anche quelli politici in Europa.

I più letti

La ballerina Miliddi racconta del padre scomparso e la verità su Stefano De Martino
È scontro tra Vaticano e Casa Bianca: «Papa Leone non andrà negli USA finché Trump sarà presidente»
Franceska Nuredini parla per la prima volta di Elodie: «Libera di essere me stessa»

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

Colloqui USA-Iran. Iran: «senza l'ok a un accordo la situazione a Hormuz non cambia»

Colloqui USA-IranIran: «senza l'ok a un accordo la situazione a Hormuz non cambia»

Guerra in Ucraina. Kiev denuncia violazioni della tregua da parte delle forze russe

Guerra in UcrainaKiev denuncia violazioni della tregua da parte delle forze russe

Colloqui USA-Iran. Nessun accordo dopo 21 ore di negoziati in Pakistan

Colloqui USA-IranNessun accordo dopo 21 ore di negoziati in Pakistan