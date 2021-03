Usa: Biden verso il più ampio aumento delle tasse dal 1942

Joe Biden Keystone

Il più ampio aumento delle tasse federali dal 1942. Joe Biden si appresta a proporre un inasprimento della pressione fiscale per aziende e ricchi con l'obiettivo di finanziare il maxi piano per le infrastrutture e la lotta ai cambiamenti climatici.

Un piano, riporta il New York Times, che il presidente intende presentare mercoledì prossimo a Pittsburgh e che l'amministrazione ritiene chiave per il rilancio dell'economia americana dopo il salvataggio da 1900 miliardi di dollari.

L'aumento delle tasse, da condurre anche tramite l'abolizione della riduzione delle imposte per le aziende voluta da Donald Trump, dovrebbe tradursi in entrate fiscali per 2500 miliardi di dollari.