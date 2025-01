Terrorista di New Orleans e conducente della Tesla esplosa: passato nella stessa base militare

La polizia di Las Vegas ha bloccato l'area antistante il luogo dell'esplosione. Keystone

Le autorità indagano su un possibile legame tra Matthew Livelsberger, sospettato dell'esplosione a Las Vegas, e Shamsud-Din Jabbar, autore dell'attacco a New Orleans, entrambi ex militari.

Keystone-SDA SDA

L'uomo sospettato di aver fatto esplodere un pick-up della Tesla davanti alle Trump Towers di Las Vegas e il terrorista di New Orleans hanno prestato servizio per un periodo nella stessa base militare.

Lo hanno riferito fonti alla tv locale «Denver7» senza precisare quale, mentre la polizia continua a indagare su un possibile legame tra l'uomo alla guida del pick-up, Matthew Livelsberger, e il killer di New Orleans, Shamsud-Din Jabbar.

Come quest'ultimo, anche Livelsberger era un militare americano. Lo riferiscono fonti della polizia alla «CBS».

Livelsberger aveva prestato servizio in Germania ma al momento dell'incidente era in ferie in Colorado. Un parente ha riferito che la moglie non aveva sue notizie da diversi giorni.