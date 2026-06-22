L'ultima trasmissione ad andare in onda sarà il radiogiornale di mezzogiorno di lunedì 29 giugno. Da quel momento tutti i programmi saranno prodotti nella nuova sede di Ecublens (VD), nell'area del politecnico (EPFL).

«La Sallaz non è soltanto un edificio: è stata testimone dei grandi eventi che hanno segnato la Svizzera e il mondo, ma anche un luogo vivo e aperto al pubblico, capace di avvicinare e unire la popolazione romanda», scrive la RTS in una nota diffusa oggi. Per rendere omaggio alla storica «Maison de la radio» sono previste diverse trasmissioni speciali.