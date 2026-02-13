Decine di migliaia di persone provenienti da tutte le regioni del Paese hanno manifestato la loro solidarietà, hanno riferito ieri in tarda serata i responsabili dell'iniziativa.

La giornata nazionale di solidarietà, realizzata insieme alle emittenti della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) e alle radio private, è stata inaugurata dal presidente della Confederazione, Guy Parmelin. Da ieri mattina, i volontari hanno registrato le promesse di donazione nei centri telefonici di Zurigo, Ginevra, Lugano e Coira.

Le forti scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela la scorsa settimana hanno causato la morte di migliaia di persone. L'ultimo bilancio parla di almeno 2595 vittime. I dispersi sono decine di migliaia. I bisogni umanitari sono enormi: cure mediche, alloggi di emergenza, acqua potabile e cibo sono necessari con urgenza, così come i beni di prima necessità. morti.

Le organizzazioni partner della Catena della Solidarietà forniscono assistenza sul posto, ha precisato la fondazione.

È ancora possibile effettuare donazioni online su www.catena-della solidarieta.ch oppure tramite il bollettino di versamento con la dicitura «Terremoto in Venezuela».

Anche i cantoni e i comuni hanno promesso donazioni. Il governo bernese, in particolare, ha stanziato 250'000 franchi a favore delle vittime dei terremoti, mentre la città di Ginevra ha stanziato 50'000 franchi.

www.catena-della-solidarieta.ch