La Cina invierà 100 milioni di yuan (14,7 milioni di dollari) in aiuti umanitari al Venezuela per far fronte ai danni causati dal terremoto. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun in conferenza stampa.

Intanto, si continua a scavare senza sosta tra le macerie degli edifici distrutti dal forte terremoto alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1'400 e oltre 50 mila i dispersi.

Il governo cinese fornirà al Venezuela «rifornimenti di emergenza a titolo gratuito» per sostenere «i soccorsi post-terremoto e la ricostruzione post-catastrofe», ha dichiarato Guo aggiungendo che i rifornimenti saranno consegnati «il prima possibile».

Pechino fornirà inoltre a Caracas immagini satellitari delle aree colpite per facilitare le operazioni di soccorso: «La Cina è pronta a fornire ulteriore sostegno al Venezuela man mano che la situazione evolve», ha affermato.

Intanto, si continua a scavare senza sosta tra le macerie degli edifici distrutti dal forte terremoto alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1'400 e oltre 50 mila i dispersi. Dal canto suo, la leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado ha detto di voler tornare in Venezuela.