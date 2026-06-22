Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha lasciato questa sera, poco dopo le 19:00, il Bürgenstock, sede dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. L'informazione è stata confermata a Keystone-ATS da una fonte vicina alle trattative.

Crisi in Medio Oriente Vance ha lasciato il Bürgenstock, sede dei colloqui tra Stati Uniti e Iran

Precedentemente, nel corso della giornata, il vicepresidente americano aveva sottolineato che domenica era stata «una giornata davvero ottima». L'incontro al Bürgenstock ha gettato «basi solide» per un accordo finale con Teheran, ha affermato.