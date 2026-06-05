Unione Europea Von der Leyen: «L'allargamento è basato sul merito, ma non per questo deve essere lento»

La presidente della commissione ha elogiato gli sforzi di Albania e Montenegro.

L'allargamento è un processo «basato sul merito ma non per questo deve essere lento. Vogliamo renderlo più veloce e più credibile». Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a margine del summit Ue-Balcani.