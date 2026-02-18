  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Traffico VS: riprende servizio navetta del Lötschberg

SDA

18.2.2026 - 09:47

La stazione di carico autoveicoli è stata riaperta stamattina.
La stazione di carico autoveicoli è stata riaperta stamattina.
Keystone

Interrotto lunedì a causa di una valanga che aveva fatto deragliare un treno regionale in territorio vallesano, il servizio navetta per autoveicoli del Lötschberg fra Kandersteg (BE) e Goppenstein (VS) è ripreso stamattina.

Keystone-SDA

18.02.2026, 09:47

Lo ha comunicato la compagnia ferroviaria BLS, precisando che alle 08.30 sono state riaperte le strade di accesso da Gampel-Steg e Wiler.

Bisognerà invece avere più pazienza per i treni fra Goppenstein e Briga (VS), che non circoleranno almeno fino a sabato mattina. Al loro posto è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi.

Lunedì intorno alle 07.00, un regionale della BLS era deragliato sulla linea fra Goppenstein e Hohtenn, a valle rispetto alla stazione di carico, a seguito di una valanga caduta sui binari poco prima del suo passaggio. Cinque persone erano rimaste ferite e una di esse era stata trasportata in ospedale.

Da diversi giorni la situazione in Vallese è critica a causa del maltempo e del rischio slavine, anche se ora l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe ha abbassato il pericolo dal grado massimo di 5 a 4.

I più letti

Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Ecco perché l'ultima lista di nomi dei file Epstein è (quasi) solo fumo negli occhi

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

Pericoli naturali. GR: Brienz, possibile viverci a lungo termine

Pericoli naturaliGR: Brienz, possibile viverci a lungo termine

Spionaggio. Intercettazioni russe su una dozzina di satelliti europei, FT

SpionaggioIntercettazioni russe su una dozzina di satelliti europei, FT

Francia. Macron chiede uno strumento «anticoercizione» dell'UE se Trump implementerà i nuovi dazi

FranciaMacron chiede uno strumento «anticoercizione» dell'UE se Trump implementerà i nuovi dazi