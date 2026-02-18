TrafficoVS: riprende servizio navetta del Lötschberg
SDA
18.2.2026 - 09:47
Interrotto lunedì a causa di una valanga che aveva fatto deragliare un treno regionale in territorio vallesano, il servizio navetta per autoveicoli del Lötschberg fra Kandersteg (BE) e Goppenstein (VS) è ripreso stamattina.
Keystone-SDA
18.02.2026, 09:47
SDA
Lo ha comunicato la compagnia ferroviaria BLS, precisando che alle 08.30 sono state riaperte le strade di accesso da Gampel-Steg e Wiler.
Bisognerà invece avere più pazienza per i treni fra Goppenstein e Briga (VS), che non circoleranno almeno fino a sabato mattina. Al loro posto è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi.
Lunedì intorno alle 07.00, un regionale della BLS era deragliato sulla linea fra Goppenstein e Hohtenn, a valle rispetto alla stazione di carico, a seguito di una valanga caduta sui binari poco prima del suo passaggio. Cinque persone erano rimaste ferite e una di esse era stata trasportata in ospedale.
Da diversi giorni la situazione in Vallese è critica a causa del maltempo e del rischio slavine, anche se ora l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe ha abbassato il pericolo dal grado massimo di 5 a 4.
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.
13.07.2022
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera
La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.
02.05.2023
"Lenny Kravitz è stato molto scortese"
Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?
24.07.2022
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera