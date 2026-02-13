C'è ovviamente soddisfazione in casa Svizzera dopo la vittoria contro l'Algeria. Yakin: «Mi è piaciuto molto lo spirito di squadra mostrato». Il CT ha poi proseguito parlando degli aspetti principali che hanno portato al successo: «Siamo contenti di aver controllato bene la partita». Zakaria ha aggiunto: «Abbiamo giocato bene, ma possiamo ancora migliorare». Per Ndoye c'è stata anche la soddisfazione di segnare un gol per lui importante. «Sono stati mesi difficili, ma il lavoro ha pagato», ha spiegato l'attaccante. Freuler ha invece detto: «Finalmente non abbiamo subito gol».