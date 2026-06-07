L'allarme è scattato poco dopo le 16.00, ha indicato oggi la polizia cantonale. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno immediatamente isolato l'area attorno all'istituto e fatto sgombrare gli edifici.

Nella struttura si trovavano circa 30 persone, tra studenti e personale educativo, tutte messe in salvo e portate in un luogo sicuro, dove sono state seguite e assistite.

La polizia ha quindi perlustrato sistematicamente i locali alla ricerca di oggetti pericolosi o sospetti, senza però trovare nulla di rilevante. Verso le 20.00, le forze dell'ordine hanno dato il nullaosta per la rioccupazione degli stabili, consentendo ai presenti di fare ritorno nella scuola.

Le indagini sono ora in corso per identificare l'autore della minaccia e chiarire i motivi del gesto.