Tragico incidente ieri, mercoledì, sera alla stazione centrale di Zurigo: un 59enne è deceduto dopo essere caduto sui binari. L'uomo è stato investito da un treno in partenza ed è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Lo comunica oggi la polizia cantonale.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 23:00, precisano le autorità, quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza di una persona esanime distesa sui binari. I soccorsi non hanno potuto fare altro che costatane il decesso. La polizia esclude l'intervento di terzi.

Stando alle prime ricostruzioni l'uomo avrebbe perso l'equilibrio proprio mentre un treno stava partendo.