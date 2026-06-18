Lo comunica il sindacato OCST in merito alla situazione in cui versa l’azienda dopo l’acquisto da parte del fondo statunitense Regent LP avvenuto ad agosto 2024. Lo scorso mese era stata resa nota la chiusura della produzione in Ticino, con il licenziamento per fine agosto di 27 operai attivi a Caslano. Licenziamenti per i quali era stato concordato un piano sociale. Un piano sociale che ora sarebbe a rischio. E nel frattempo, scrive il sindacato, è emerso che potrebbero saltare anche 100 impieghi amministrativi.