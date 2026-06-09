Lo stabile firmato Mario Botta
PAMP
A Castel San Pietro è stato inaugurato martedì il nuovo stabile amministrativo della MKS PAMP.
L'edificio, firmato dall'architetto Mario Botta, testimonia, nelle intenzioni dei promotori, il legame con il territorio dell'azienda leader globale nei metalli preziosi. «L’architettura industriale – ha detto Botta in occasione della cerimonia – non è soltanto una risposta a esigenze operative. Può diventare parte del paesaggio, della cultura del luogo e della relazione tra impresa e territorio». Con questo nuovo edificio, situato in prossimità dell’attuale raffineria, «vogliamo confermare il nostro legame con Castel San Pietro», ha detto il managing director Phaedon Stamatopoulos.