L'edificio, firmato dall'architetto Mario Botta, testimonia, nelle intenzioni dei promotori, il legame con il territorio dell'azienda leader globale nei metalli preziosi. «L’architettura industriale – ha detto Botta in occasione della cerimonia – non è soltanto una risposta a esigenze operative. Può diventare parte del paesaggio, della cultura del luogo e della relazione tra impresa e territorio». Con questo nuovo edificio, situato in prossimità dell’attuale raffineria, «vogliamo confermare il nostro legame con Castel San Pietro», ha detto il managing director Phaedon Stamatopoulos.