Dal 6 al 15 marzo a Milano Cortina si terrà la XIV edizione dei Giochi paralimpici invernali, ai quali parteciperà una piccola, ma promettente delegazione svizzera composta da nove atleti. Tom Reulein, Chef de Mission, illustra i preparativi e le sfide di questo evento di spicco.

In cooperazione con Toyota Thomas Wyss

A festeggiare il suo debutto è Tom Reulein (55), che ricopre per la prima volta a Milano Cortina il ruolo di Chef de Mission di Swiss Paralympic e non vede l’ora di entrare nel vivo dei Giochi invernali. «Trovo incredibile poter accompagnare atlete e atleti nel loro percorso verso un grande obiettivo», afferma. «Vedere come anni di duro lavoro ripaghino in un solo momento è molto gratificante.»

Reulein è docente di sport laureato in scienze motorie e ha conseguito un dottorato in scienze dello sport. Per oltre dieci anni ha ricoperto una posizione dirigenziale nello sport agonistico della vela in Svizzera, che ha avuto come punti culminanti le partecipazioni alle Olimpiadi con lo Swiss Sailing Team a Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020. Originario di Monaco di Baviera, a maggio 2025 è passato a PluSport come responsabile dello sport agonistico e a Swiss Paralympic come membro della commissione di esperti per lo sport.

Ora, nella sua nuova funzione, Reulein si appresta a partecipare al prossimo grande evento. «In qualità di Chef de Mission sono responsabile a livello generale del Paralympic Swiss Team, dalla pianificazione strategica previa fino all’organizzazione dell’ultima giornata di gare in loco», spiega. All’insegna del motto «United4Excellence», l’obiettivo è quello di creare, insieme al team direttivo e allo staff tecnico, le condizioni quadro ottimali per prestazioni di alto livello.

Toyota è Premium Partner di Swiss Paralympic Da oltre dieci anni Toyota si impegna insieme a Swiss Paralympic per la promozione dello sport paralimpico in Svizzera. I valori di coraggio, determinazione, ispirazione ed eccellenza di Swiss Paralympic sono strettamente legati ai principi di Toyota. Questa partnership raggiunge ora il massimo livello. Per la prima volta, Toyota Swiss Paralympic mette a disposizione una flotta di veicoli per la partecipazione delle atlete e degli atleti ai Campionati europei e mondiali e ai Giochi paralimpici. I modelli completamente elettrici «bZ4X» e «Proace Verso Electric» sono sinonimo di innovazione e progresso nella mobilità e consentono di arrivare alla sede di gara in modo efficiente ed ecologico. Socpri di più

Una rete di persone motivate

Il suo compito consiste nel garantire che tutti gli ingranaggi si incastrino alla perfezione: team, organizzazione e collaborazione con gli organizzatori, i media e i partner. Affinché questo accada, la gara deve essere preceduta da una lunga e intensa preparazione: la chiave per la buona riuscita della missione. «Durante le gare, come team direttivo la nostra attenzione è costante, quasi come se dovessimo portare a termine un incarico, in modo che tutto funzioni e il team possa concentrarsi pienamente sulle prestazioni sportive.»

Padre di tre figli, si considera voce e volto della missione e, in qualità di coordinatore, mantiene sempre la visione d’insieme. «I compiti sono ripartiti in modo chiaro, ognuno sa cosa fare. Questa fiducia nella competenza del team è estremamente importante.» Non si può fare a meno di un lavoro di squadra solido: «Dietro ogni prestazione di punta c’è una vasta rete di persone motivate: coach, medici sportivi, fisioterapisti, assistenti, personale di servizio, ma anche partner e persone che ci sostengono a livello personale.»

Secondo Tom Reulein, oltre a un’organizzazione impeccabile nei settori della logistica, degli alloggi, dell’assistenza medica e della comunicazione, sono importanti anche l’atmosfera all’interno del team e la grande coesione. «È proprio il fatto di remare tutti nella stessa direzione che rende tutto così speciale. Vogliamo creare un ambiente in cui ogni persona si senta sicura, rispettata e supportata. Perché solo con una forte cultura di squadra le atlete e gli atleti possono davvero superare se stessi.»

Resistere a una pressione enorme

Il Paralympic Swiss Team arriverà a Milano Cortina 2026 con diversi vincitori della Coppa del Mondo di sci alpino e di snowboard cross. Un rapporto stabile tra atleti e staff è fondamentale per far fronte all’enorme pressione, alle grandi aspettative e all’elevata attenzione mediatica legate ai Giochi paralimpici. «Questi eventi sono sempre anche imprevedibili», afferma Reulein. «Ci concentriamo però sui nostri punti di forza e sappiamo quanto siamo in grado di fare.»

Gli strumenti più importanti sono resilienza, serenità e flessibilità. Nello sport paralimpico si aggiungono, inoltre, esigenze individuali molto specifiche, ad esempio nell’ambito dell’accessibilità, dei mezzi ausiliari e dell’assistenza medica. Due atleti che utilizzano quotidianamente la sedia a rotelle gareggiano nel bob monosci. E gli atleti in piedi, invece, hanno tutti disabilità molto diverse. «Nel complesso, noi del Paralympic Swiss Team ci consideriamo come un’équipe dalle grandi performance che vuole convincere con le sue prestazioni.»

«Con spirito di squadra, determinazione e coraggio si possono fare molte cose»

E con quali aspettative si recherà la delegazione nel Nord Italia? «Vogliamo rendere orgogliosa la Svizzera, e per farlo servono medaglie», sottolinea Reulein. «Il nostro obiettivo è ottenere risultati migliori rispetto a quattro anni fa a Pechino.» Allora lo sciatore paralimpico Théo Gmür aveva conquistato una medaglia di bronzo per la Svizzera.

Visti i risultati ottenuti finora nella Coppa del Mondo, la piccola delegazione svizzera composta da nove partecipanti può contare realisticamente su due o tre posti sul podio. «In fin dei conti, però, dipende anche dalla forma fisica del giorno e dalla concorrenza. E da un pizzico di fortuna, che serve sempre.»

Ne è convinto: con spirito di squadra, determinazione e coraggio si possono fare molte cose. E le emozioni che si provano dopo le gare sono ricordi che restano per tutta la vita. «Racconterò di questi momenti anche ai miei nipoti.»

Buona riuscita della missione grazie alle collaborazioni

Allo stesso tempo, il suo impegno va ben oltre la componente sportiva: il dirigente sportivo vuole aumentare la visibilità dello sport paralimpico anche nella società. «Lo sport paralimpico riceve oggi molta più attenzione e riconoscimento rispetto a qualche anno fa: si tratta di uno sviluppo molto positivo. Tuttavia, c’è ancora molto potenziale, soprattutto al di fuori dei grandi eventi, per dare maggiore visibilità alle impressionanti prestazioni delle nostre atlete e dei nostri atleti.»

Anche le collaborazioni, come quella tra la fondazione e Toyota, giocano un ruolo importante come tasselli di un puzzle che danno forma al successo di Swiss Paralympic. Toyota è un partner estremamente importante in termini di mobilità e logistica, afferma Tom Reulein, Chef de Mission. «Il sostegno di Toyota ci facilita le operazioni e il trasporto in loco e contribuisce concretamente al successo della nostra missione.» Importante è anche l’attenzione rivolta all’innovazione e all’inclusione da parte dell’azienda. Per lui una cosa è chiara: «È perfettamente in linea con i valori di Swiss Paralympic.»

