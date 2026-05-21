Celebrità in maglia UBS Dove tutto ha inizio: Monika Fasnacht (a sinistra) e Denise Biellmann sostengono la campagna dei tifosi alla stazione centrale di Zurigo - e si stanno chiaramente divertendo. Immagine: Ringier Brand Studio La regina del Jass Monika Fasnacht scrive il suo messaggio sulla maglia. Immagine: Ringier Brand Studio Il suo messaggio alla squadra nazionale: «Siate una squadra e ascoltate l'allenatore. Buona fortuna, buona fortuna, buona fortuna!» Immagine: Ringier Brand Studio Anche la regina del pattinaggio Denise Biellmann partecipa con entusiasmo. Immagine: Ringier Brand Studio Scrive: «Vi auguro di avere tanta forza e di far emergere tutte le vostre capacità sul ghiaccio! Forza!» Immagine: Ringier Brand Studio La presentatrice e autrice di libri di cucina Zoë Torinesi scrive altre parole motivanti sulla maglia. Immagine: Ringier Brand Studio Spera che la squadra nazionale diffonda molta positività in tutto il mondo. Immagine: Ringier Brand Studio Pascal Zuberbühler ha colto l'occasione per inviare un messaggio personale alla Nazionale. Immagine: Ringier Brand Studio L'ex portiere della Nazionale ha scritto: «Hopp Schwiiz - facciamolo!!» Immagine: Ringier Brand Studio La leggenda della Nazionale Georges Bregi ha immortalato le sue parole sulla maglia il 27 marzo a Basilea. Immagine: Stefan Bohrer Martina Koch, responsabile del Corporate & Real Estate Banking Basel di UBS, e la leggenda della nazionale Andy Egli hanno inaugurato insieme la campagna per i tifosi poco prima. Immagine: Stefan Bohrer La campagna di UBS con la maglia di 250 metri quadrati è stata accolta molto bene dai tifosi. Immagine: Ringier Brand Studio Oltre 5000 messaggi sono stati immortalati sulla maglia XXL fino a Zurigo. Immagine: Ringier Brand Studio Celebrità in maglia UBS Dove tutto ha inizio: Monika Fasnacht (a sinistra) e Denise Biellmann sostengono la campagna dei tifosi alla stazione centrale di Zurigo - e si stanno chiaramente divertendo. Immagine: Ringier Brand Studio La regina del Jass Monika Fasnacht scrive il suo messaggio sulla maglia. Immagine: Ringier Brand Studio Il suo messaggio alla squadra nazionale: «Siate una squadra e ascoltate l'allenatore. Buona fortuna, buona fortuna, buona fortuna!» Immagine: Ringier Brand Studio Anche la regina del pattinaggio Denise Biellmann partecipa con entusiasmo. Immagine: Ringier Brand Studio Scrive: «Vi auguro di avere tanta forza e di far emergere tutte le vostre capacità sul ghiaccio! Forza!» Immagine: Ringier Brand Studio La presentatrice e autrice di libri di cucina Zoë Torinesi scrive altre parole motivanti sulla maglia. Immagine: Ringier Brand Studio Spera che la squadra nazionale diffonda molta positività in tutto il mondo. Immagine: Ringier Brand Studio Pascal Zuberbühler ha colto l'occasione per inviare un messaggio personale alla Nazionale. Immagine: Ringier Brand Studio L'ex portiere della Nazionale ha scritto: «Hopp Schwiiz - facciamolo!!» Immagine: Ringier Brand Studio La leggenda della Nazionale Georges Bregi ha immortalato le sue parole sulla maglia il 27 marzo a Basilea. Immagine: Stefan Bohrer Martina Koch, responsabile del Corporate & Real Estate Banking Basel di UBS, e la leggenda della nazionale Andy Egli hanno inaugurato insieme la campagna per i tifosi poco prima. Immagine: Stefan Bohrer La campagna di UBS con la maglia di 250 metri quadrati è stata accolta molto bene dai tifosi. Immagine: Ringier Brand Studio Oltre 5000 messaggi sono stati immortalati sulla maglia XXL fino a Zurigo. Immagine: Ringier Brand Studio

Le personalità di spicco dello sport e della società vogliono far parte del più grande messagio svizzera per i tifosi di UBS: prima del torneo che si terrà in America, scriveranno il loro messaggio per motivare la Nazionale sulla maglietta gigante.

In cooperazione con UBS Thomas Wyss

Stanno già aspettando con trepidazione l’evento calcistico dell’anno! Sono molte le celebrità ad attendere con impazienza la finale in Messico, Canada e Stati Uniti. «Amo l’euforia e l’atmosfera festosa del calcio», commenta entusiasta la star del pattinaggio su ghiaccio Denise Biellmann. «Mi lascio sempre coinvolgere moltissimo!»

Per dare la carica alla squadra allenata da Murat Yakin nella trasferta oltreoceano, Biellmann, Torinesi e molte altre celebrità dello sport, della musica e della TV sostengono la grande iniziativa per i fan di UBS: tutti vogliono essere presenti dove tutto ha inizio condividendo un messaggio personale sulla maglietta dei tifosi più grande della Svizzera.

La più grande ambasciata dei tifosi della Svizzera in giro

La maglia gigante è stata presentata per la prima volta il 27 marzo in occasione della partita amichevole contro la Germania a Basilea, per poi iniziare un viaggio attraverso la Svizzera. L'obiettivo: permettere a tutti i tifosi di iscrivervi i propri messaggi per i nostri eroi del calcio. Il risultato è un forte simbolo di coesione, passione e sostegno nazionale.

Il 13 maggio la maglia ha fatto tappa nell'atrio della stazione centrale di Zurigo. L'ex stella della televisione Monika Fasnacht non si è lasciata sfuggire questa occasione. La regina dello jass aspetta con impazienza le partite oltreoceano. «Per fortuna le partite della fase a gironi della Svizzera sono tutte alle 21.00, così non devo alzarmi nel cuore della notte», racconta. Che aggiunge: «Ma se la Nazionale dovesse passare e giocare quando in Svizzera è notte, naturalmente mi alzerò per vederla». E cosa ha scritto sulla maglietta? Nella galleria fotografica potrai vedere il suo messaggio e quelli di tutti gli altri volti noti!

L’impegno di UBS per il calcio: esserci, dove tutto ha inizio. Dal 1993 UBS è main partner dell’Associazione Svizzera di Football e sostiene il calcio svizzero a tutti i livelli: dalle nazionali di beach soccer ed eFootball alle nazionali di calcio femminili e maschili, fino alla promozione dei giovani talenti. UBS è presente dove nasce il calcio e dove si scrive la storia di questo sport. La maglietta gigante invita tutta la Svizzera a partecipare, dando il proprio contributo al più grande messaggio dei tifosi del Paese. Speriamo che i tifosi come te partecipino numerosi durante il tour della maglietta! Scopri di più

I VIP motivano la Nazionale ad andare (più) lontano

Altre personalità di spicco ci inviano per iscritto il proprio sostegno alla Nazionale affinché venga immortalato sulla maglia di 250 metri quadrati. «Cari Muri e cara Nazionale, «Chum bring en hei»: ce la farete», augura ad esempio la presentatrice TV Patricia Boser. «Siamo incredibilmente orgogliosi di voi e saremo felicissimi se arriverete in finale.» Seguirà tutte le partite con la famiglia.

Anche la leggenda televisiva Kurt Aeschbacher incrocia le dita per la Nazionale a ogni partita. Il suo messaggio? «Hey, Nati-Manne: Schiesset Goal. De chömed dr als Helde hei!» (Ehi, calciatori della Nazionale: segnate tanti gol e tornate da eroi!)

Bligg, Trauffer e Chris von Rohr spronano gli undici svizzeri dal loro punto di vista di musicisti. «Auguro di cuore alla Nazionale coraggio, perseveranza e fede nell’impossibile», afferma Alpentainer Trauffer, che ha già detto di volersi alzare presto per seguire le partite notturne. Rocker von Rohr è convinto che i «Böys» di Murat Yakin conquisteranno i nostri cuori con il loro gioco. «Date semplicemente il massimo, proprio come facciamo noi sul palco. Cheerz!», afferma il fondatore dei Krokus.

E Bligg? Con il suo messaggio «Godetevi il torneo e scrivete la storia, ragazzi!» fa sognare il colpo grosso a noi e alla squadra di Yakin. Un po’ come la leggenda dello sci Bruno Kernen, che per la fase finale al lavoro vuole raccogliere le scommesse. Il suo appello: «Volere è potere: go for the cup! In bocca al lupo!»

Giro della maglietta

Le leggende della Nazionale scrivono sulla maglietta

Anche le ex star della Nazionale augurano il meglio ai giocatori attuali. In occasione della sua partecipazione al talk, il leggendario portiere Pascal Zuberbühler, ospite del podcast sul calcio Forza di Blick alla stazione centrale di Zurigo, non ha potuto fare a meno di scrivere un messaggio alla Nazionale sulla maglia più grande della Svizzera (vedi galleria fotografica).

Anche Georges Bregy e Andy Egli hanno sostenuto l’iniziativa per i fan già a Basilea. «È fenomenale: i tifosi accolgono l’iniziativa molto positivamente», afferma Egli entusiasta. E Bregy aggiunge: «Soprattutto perché unisce tutto il Paese e ognuno di noi ha la possibilità di trasmettere il proprio messaggio, un po’ come se andassimo tutti in America con la squadra».

È quindi evidente che l'attesa per il torneo e il sostegno nel nostro Paese sono enormi. Chi desidera far parte della più grande ambasciata dei tifosi svizzeri avrà l'ultima opportunità di farlo il 29 maggio in Piazza Grande a Locarno. Troverete maggiori informazioni sulla mappa interattiva!

Si tratta di un contenuto sponsorizzato. «In cooperazione con…» significa che il contenuto è stato prodotto per un cliente e pagato da quest’ultimo.