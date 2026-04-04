Maglia della campagna UBS per i tifosi Esserci, dove tutto ha inizio: la maglia XXL di UBS è l'attrazione del test match contro la Germania. Misura 250 metri quadrati. Immagine: UBS La maglia attira numerosi tifosi alla sua prima tappa a Basilea. Immagine: Stefan Bohrer Centinaia di persone immortalano il loro messaggio per la squadra nazionale sul tessuto rosso. Immagine: Stefan Bohrer Martina Koch, Responsabile Corporate & Real Estate Banking Basilea di UBS, e la leggenda della nazionale Andy Egli sono stati i primi a scrivere un messaggio sulla maglia, lanciando così insieme la campagna per i tifosi. Immagine: UBS "Penso che sia fenomenale. Non ho mai visto una maglia così grande in vita mia", dice un entusiasta Andy Egli a proposito della campagna. Immagine: UBS Georges Bregy è la seconda leggenda della nazionale a immortalare parole motivanti sulla maglia XXL. Bregy è convinto che la squadra raggiungerà la finale. Immagine: Stefan Bohrer La famiglia Baumgartner di Niederbipp BE ritiene che la campagna UBS sia fantastica. Immagine: Stefan Bohrer La famiglia Nussbaumer si è immortalata con una croce svizzera sul tessuto rosso, includendo tutti i loro nomi. Immagine: Stefan Bohrer Anche la famiglia Stocker e Liam stanno motivando la squadra nazionale. Il loro slogan: "Alli alles gä!". Immagine: Stefan Bohrer Nicole è arrivata dal cantone di Sciaffusa con il figlio Jan. "Saremo campioni del mondo", è convinto Jan. Immagine: Stefan Bohrer I compagni Tufan ed Enes sono ottimisti e pensano: "Possiamo farcela!". Immagine: Stefan Bohrer I compagni Tufan ed Enes sono ottimisti e pensano: "Possiamo farcela!". Immagine: Stefan Bohrer Maglia della campagna UBS per i tifosi Esserci, dove tutto ha inizio: la maglia XXL di UBS è l'attrazione del test match contro la Germania. Misura 250 metri quadrati. Immagine: UBS La maglia attira numerosi tifosi alla sua prima tappa a Basilea. Immagine: Stefan Bohrer Centinaia di persone immortalano il loro messaggio per la squadra nazionale sul tessuto rosso. Immagine: Stefan Bohrer Martina Koch, Responsabile Corporate & Real Estate Banking Basilea di UBS, e la leggenda della nazionale Andy Egli sono stati i primi a scrivere un messaggio sulla maglia, lanciando così insieme la campagna per i tifosi. Immagine: UBS "Penso che sia fenomenale. Non ho mai visto una maglia così grande in vita mia", dice un entusiasta Andy Egli a proposito della campagna. Immagine: UBS Georges Bregy è la seconda leggenda della nazionale a immortalare parole motivanti sulla maglia XXL. Bregy è convinto che la squadra raggiungerà la finale. Immagine: Stefan Bohrer La famiglia Baumgartner di Niederbipp BE ritiene che la campagna UBS sia fantastica. Immagine: Stefan Bohrer La famiglia Nussbaumer si è immortalata con una croce svizzera sul tessuto rosso, includendo tutti i loro nomi. Immagine: Stefan Bohrer Anche la famiglia Stocker e Liam stanno motivando la squadra nazionale. Il loro slogan: "Alli alles gä!". Immagine: Stefan Bohrer Nicole è arrivata dal cantone di Sciaffusa con il figlio Jan. "Saremo campioni del mondo", è convinto Jan. Immagine: Stefan Bohrer I compagni Tufan ed Enes sono ottimisti e pensano: "Possiamo farcela!". Immagine: Stefan Bohrer I compagni Tufan ed Enes sono ottimisti e pensano: "Possiamo farcela!". Immagine: Stefan Bohrer

In attesa che le fasi finali prendano il via negli Stati Uniti e in Canada, UBS lancia la più grande iniziativa per tifosi della Svizzera: una maglietta XXXL che raccoglierà i messaggi di tutto il Paese. Scopri qui come partecipare.

In cooperazione con UBS Thomas Wyss

In occasione del match Svizzera-Germania, amichevole in preparazione dei Mondiali in Nord America, lo scorso venerdì sera a Basilea è partita una grande iniziativa rivolta ai supporter: è stata presentata per la prima volta la mega-maglietta della nazionale creata da UBS, sulla quale tutte le tifose e tutti i tifosi di calcio potranno scrivere messaggi di auguri per i loro beniamini.

Sorge infatti spontanea una domanda: come può un intero Paese sostenere la propria squadra quando questa gioca a migliaia di chilometri di distanza? La risposta è il più grande messaggio dei tifosi mai realizzato in Svizzera: una coreografia gigantesca a forma di maglia. Con i suoi 19 metri di larghezza e 18 metri di lunghezza, questa enorme maglia in jersey copre una superficie di 250 metri quadrati, l’equivalente di circa 20 posti auto. Si tratta della maglia della Nati più grande del Paese, capace di unire tutta la Svizzera calcistica.

Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, il maggior numero possibile di sostenitrici e sostenitori della Nati avrà l'opportunità di entrare a far parte di questa storia del calcio. Famiglie, bambini, tifosi e personalità note sono invitati a scrivere i propri messaggi direttamente sulla maglia. Non saranno semplici spettatori, ma contribuiranno a plasmare un momento nazionale. Saranno presenti proprio lì dove tutto ha inizio e, con le loro migliaia di dediche, daranno vita a un forte segnale di coesione per l'intera nazione calcistica.

Le leggende della nazionale svizzera inaugurano l’iniziativa

Il leggendario giocatore della nazionale Andy Egli (67 anni) ha assistito dal vivo all’amichevole disputata contro la Germania al Sankt Jakob-Park di Basilea. Non sorprende quindi che sia stato fra i primissimi a scrivere un messaggio personale sulla stoffa rossa della mega-maglia. L’ex calciatore è entusiasta dell’iniziativa per i tifosi promossa da UBS. «È fenomenale: non ho mai visto una maglia così grande in vita mia!» L’iniziativa ha il potenziale per mobilitare tutto il pubblico, sensibilizzandolo sul fatto che fra pochi mesi accadrà qualcosa di grandioso e contagiando tutti con la febbre del calcio. «Un’iniziativa del genere non può che alimentare fortemente la passione calcistica.»

Ma qual è il messaggio di Egli per i suoi eredi della nazionale, in vista delle partite negli Stati Uniti e in Canada? «Sfruttate l’occasione per fare grandi cose (semifinale)» ha scritto Andy Egli sulla maglia. «Per grandi cose intendo la semifinale, perché ai Mondiali finora la Svizzera non ci è mai arrivata. Credo che la nostra nazionale abbia la stoffa per fare il colpaccio».

Anche Georges Bregy (68 anni), ex compagno di Egli in nazionale, non si è lasciato sfuggire l’opportunità di lasciare un messaggio personale sulla maglia. Ed è stato ancora più ottimista di Egli. «Auguro alla nazionale tanta fortuna e tanti gol. Ci vediamo in finale» ha scritto il vallesano sulla maglia. Bregy è convinto che tutto sia possibile. «Al momento abbiamo una squadra fantastica» spiega. «La squadra è ben assortita e molto unita. Ecco perché ho grande fiducia nelle sue possibilità.» L’ex giocatore pensa che l’iniziativa di UBS per i tifosi sia particolarmente riuscita. «Soprattutto perché unisce tutto il Paese e ognuno di noi ha la possibilità di trasmettere il proprio messaggio, un po’ come se andassimo tutti in America con la squadra.»

Tour della maglia: partecipa qui!

«Quando i giocatori la vedranno, saranno ancora più motivati»

Centinaia di spettatrici e spettatori della partita hanno seguito l’esempio delle due leggende della nazionale, scrivendo i propri messaggi di incoraggiamento sulla maglia. Urs Nussbaumer (46 anni) ha assistito all’amichevole con tutta la famiglia. «È un’iniziativa che va sostenuta» afferma entusiasta. «Non c’è niente di meglio che unire tutti i tifosi attraverso un progetto comune.» Come messaggio per i giocatori della nazionale, la famiglia ha disegnato sulla maglia una croce svizzera e scritto i loro i nomi. «È qualcosa che ci unisce alla Svizzera. E la nazionale è una parte importante della Svizzera.»

Anche i due colleghi Tufan (32 anni) ed Enes (32 anni) trovano fantastica l’iniziativa per i tifosi. «Penso che anche questo dia un contributo. Quando i giocatori la vedranno, saranno ancora più motivati.» Il duo ha tracciato sulla stoffa queste parole: «Ragazzi, ce la faremo. Forza Svizzera.» Enes ha affermato: «Alla squadra vogliamo dire che ce la faremo. Dobbiamo vincere!»

Liam (10 anni) sostiene la squadra con il suo motto motivazionale «Andrà tutto alla grande!» e spiega: «Due anni fa agli Europei erano fortissimi e ora tutti devono dare di nuovo il massimo.» Non vede l’ora di assistere alla sua prima Coppa del Mondo da vero tifoso. «Agli ultimi Mondiali avevo solo sei anni ed ero ancora piccolo. Non vedo l’ora.»

Jan (14 anni) ha scritto con convinzione: «Diventeremo campioni del mondo». Ecco come la pensa: «Dobbiamo avere fiducia in noi stessi, perché senza quella non si può vincere». Anche Jans Mami Nicole (55 anni) tifa per la nazionale e quando la Svizzera vince si mette al volante: «Prima porto la gente in giro per il paese e poi andiamo a Sciaffusa, suoniamo i clacson e mettiamo fuori le bandierine. È una grande festa!»

Anche Heidi e Philipp Baumgartner (rispettivamente 48 e 53 anni) sono tifosi appassionati e apprezzano l’iniziativa di UBS. «Quando sarà mostrata ai Mondiali, potremo dire di averla firmata anche noi!» Ecco il loro messaggio: «Forza Svizzera, dalla famiglia Baumgartner di Niederbipp». «Per la Svizzera c’è solo una cosa da fare: dare il massimo» afferma papà Philipp. «Non vediamo l’ora di guardare le partite con tutta la famiglia – e magari di festeggiare qualche vittoria.»

Le occasioni per diventare parte integrante del più grande messaggio dei tifosi svizzeri sono ancora numerose: dopo il debutto a Basilea, la maglia XXL inizierà il suo tour attraverso la Svizzera (per maggiori informazioni consultare la mappa interattiva).

L’impegno di UBS per il calcio: Esserci, dove tutto ha inizio. Dal 1993 UBS è partner principale dell’Associazione Svizzera di Football e sostiene il calcio svizzero a tutti i livelli: dalla nazionale di Beach Soccer e di eFootball, fino alla promozione delle nuove leve e alle nazionali maggiori femminili e maschili. UBS è presente laddove il calcio ha inizio – e dove viene scritta la storia. Con questa maglia gigante dei tifosi, tutta la Svizzera è invitata a collaborare e a diventare parte del più grande messaggio di sostegno del Paese. Vi aspettiamo numerosi presso le diverse tappe del tour della maglia! Maggiori informazioni

Presentazione prima della partenza per gli USA

Il culmine dell’iniziativa sarà la consegna personale della maglia alla Nati all’inizio di giugno, proprio prima della partenza per gli Stati Uniti e quindi a ridosso dell’inizio del torneo. Il messaggio che accompagnerà la squadra nel suo viaggio è chiaro: un intero Paese è al vostro fianco – e vi darà la spinta necessaria per la competizione oltreoceano.

L’azione non è solo il simbolo della grande coesione della nazione calcistica, ma rappresenta anche un ulteriore forte segnale del pluriennale impegno di UBS nel calcio svizzero. «In quanto banca per la Svizzera, accompagniamo i nostri clienti in tutte le fasi della loro vita», afferma Martina Koch, responsabile Corporate & Real Estate Banking Basilea presso UBS. «Questa lungimiranza si rispecchia anche nel nostro impegno calcistico. Con esso vogliamo offrire alle persone momenti unici ed emozionanti – e ispirarle.»

L’iniziativa per i tifosi rappresenta perfettamente i valori di UBS: passione, impegno e performance. Grazie a questa maglia gigantesca, tale dedizione diventa ora visibile – e tangibile – per tutti.

Si tratta di un contenuto sponsorizzato. «In cooperazione con…» significa che il contenuto è stato prodotto per un cliente e pagato da quest’ultimo.