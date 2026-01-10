Il sostegno dei fan è possibile in molti modi diversi. Getty Images

Tra esattamente quattro settimane, a Milano Cortina avranno inizio i Giochi Olimpici Invernali. Ti mostriamo come fare il tifo per le nostre star prima e durante l’evento – e come puoi vincere anche tu. Un viaggio alle Olimpiadi ti aspetta!

Dal 6 al 22 febbraio, circa 2900 atlete e atleti provenienti da oltre 90 Paesi si sfideranno a Milano Cortina per conquistare le preziose medaglie all’insegna del motto «Prestazioni eccellenti, amicizia e rispetto». Tra loro ci sarà anche il forte Swiss Olympic Team.

E dato che la gara per il podio si decide per pochi centesimi di secondo, tutto il supporto proveniente dal nostro Paese è ben accetto.

La seguente panoramica ti mostra come e dove fare il tifo per le nostre star. Ma c’è anche un dettaglio speciale: con una di queste opzioni, con un pizzico di fortuna potrai persino diventare una raggiante vincitrice o un fortunato vincitore.

Metodo classico: dita incrociate davanti alla TV

Quattro anni fa, 167 svizzere e svizzeri – 92 uomini e 75 donne – si sono sfidati a Pechino aggiudicandosi con 15 medaglie (di cui sette ori) il miglior risultato della storia olimpica. Chi si aggiudicherà la vittoria questa volta? Puoi incrociare le dita, ad esempio, guardando la RSI; l’emittente televisiva mostrerà la maggior parte delle gare in diretta. In totale, ai XXV Giochi Olimpici Invernali ci saranno 16 sport, dall’hockey su ghiaccio al curling, dal bob allo sci alpino. Naturalmente puoi fare il tifo anche online, su blick.ch.

Metodo più emozionante: tifo in loco

I giochi non si svolgevano in una località così vicina da molto tempo. Dopo il Nord America e la Russia e due volte il Sud-est asiatico, le gare per il titolo si svolgeranno di nuovo nel Nord Italia dopo il 2006. In auto sono solo circa 3,5 ore (Milano) o 5 ore (Cortina d’Ampezzo) da Berna o Zurigo – e ancora meno dal Ticino.

Complessivamente le sedi dei giochi sono suddivise in sette località. Puoi viaggiare in modo sostenibile in treno oppure con un’auto elettrica. Con la bZ4X completamente elettrica, ad esempio, puoi persino raggiungere le due località principali delle gare senza dover effettuare una ricarica, grazie all’autonomia di oltre 444 chilometri. Sul sito ufficiale puoi scoprire per quali eventi ci sono biglietti disponibili.

Metodo creativo: invia gli auguri e vinci

Con un po’ di fortuna potresti addirittura vincere un viaggio ai Giochi olimpici (per le condizioni di partecipazione, vedi il riquadro). Infatti, oltre a incrociare le dita e tifare puoi anche inviare i tuoi auguri alle star sportive. Swiss Olympic ha lanciato questa campagna di attivazione dei tifosi per sostenere al meglio le atlete e gli atleti in gara.

«Con lo ‹Swiss Olympic Team Fan-Phone›, i tifosi possono inviare i loro auguri personali direttamente alle atlete e agli atleti: un’iniziativa che crea vicinanza, risveglia emozioni e rende tangibile il sostegno della Svizzera», afferma Marc Schumacher, responsabile Marketing e Comunicazione di Swiss Olympic.

Tramite smartphone, social media o schermi digitali in tutta la Svizzera: la campagna riunisce tifosi, atlete e atleti all’insegna del motto «United4Excellence», per condividere emozioni e prestazioni eccellenti durante l’esperienza Milano Cortina 2026.

Anche Christian Künstler, CEO di Toyota AG, si unisce a questa iniziativa e trasmette un messaggio alle star sportive svizzere. «Auguro a tutte le atlete e a tutti gli atleti del Swiss Olympic Team un’esperienza indimenticabile e tanto successo a Milano Cortina», scrive.

Un messaggio in linea con l’impegno di Toyota per Swiss Olympic. Un rapporto rispettoso con la natura e con gli altri: questi sono i valori della Carta etica di Swiss Olympic che stanno a cuore anche a Toyota. «Pertanto, è ovvio che Toyota sostenga Swiss Olympic ai Giochi Olimpici.»

