Perché investire suscita in noi una sensazione negativa? Secondo un professore di economia, quando il denaro è destinato a uno scopo specifico, percepiamo una sensazione di perdita. Ma c’è una soluzione semplice: ricorrere ai pagamenti automatici.

Tutto inizia dalle piccole cose: rinunciare improvvisamente al cappuccino e al cornetto quotidiani al bar la mattina può far risparmiare soldi, ma almeno inizialmente sarà percepito come una perdita. Lo stesso vale per i risparmi: investire il proprio denaro in titoli significa non spenderlo per acquisti spontanei e non averlo a disposizione immediata. «Il fatto di risparmiare e il conseguente sacrificio comportano un senso di perdita», spiega Sebastian Ebert, professore di economia politica presso l’Università di Heidelberg, sulla «NZZ». Questo accade perché la possibile ricompensa arriva solo in un secondo momento, aggiunge Ebert.

Nonostante queste associazioni negative, in Svizzera la gente risparmia cifre da record: oltre l’80 percento riesce a mettere da parte dei soldi ogni mese. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica (UST), il risparmio medio ammonta a circa 1400 franchi al mese.

Questo comportamento si riflette nel patrimonio medio: già a 25 anni, le svizzere e gli svizzeri hanno accantonato in media oltre 16 000 franchi, come mostrano i dati dell’UST. Per gli over 40 i risparmi salgono a 72 000 franchi, mentre poco prima della pensione possono arrivare fino a 190 000 franchi. Questi importi includono conti bancari, riserve di contante, titoli, previdenza privata e immobili.

Solo una persona su tre investe

Ma dove finisce tutto questo denaro risparmiato? Il Rapporto sugli investimenti 2022 della Scuola universitaria di Lucerna rivela che circa la metà delle economie domestiche svizzere investe in titoli. L’altra metà lascia i propri risparmi sul conto bancario. A differenza dei tradizionali conti bancari fruttiferi, gli investimenti, pur comportando rischi legati alle fluttuazioni dei corsi, offrono migliori opportunità di rendimento per obiettivi di risparmio a medio-lungo termine. Una forma di investimento è però molto diffusa: secondo l’Ufficio federale di statistica, circa il 60 percento della popolazione versa ulteriori contributi nella previdenza privata del pilastro 3a.

Paura di perdere denaro e convinzioni errate

Perché il conto di risparmio è così popolare? Perché offre sicurezza e flessibilità – e molti si sentono semplicemente più a loro agio con il risparmio tradizionale. Secondo il Rapporto sugli investimenti 2022 della Scuola universitaria di Lucerna, la paura di perdere denaro, la mancanza di conoscenze finanziarie e la convinzione che servano molti soldi per gli investimenti giocano un ruolo importante nella riluttanza a investire.

La paura di perdere denaro è stata descritta dagli psicologi Daniel Kahneman e Amos Tversky nella «Prospect Theory». Hanno dimostrato che siamo più inclini a rinunciare a potenziali profitti se ci sono rischi di perdita. Ad esempio, chi ha la certezza di avere 50 franchi preferirà questa sicurezza piuttosto che rischiare per una probabilità del 50 percento di raddoppiare la somma. Questo perché le perdite vengono percepite in modo più intenso rispetto ai profitti. Per questa teoria, Kahneman ha ricevuto il Premio Nobel nel 2002.

Al fine di superare queste sensazioni negative e investire con fiducia in titoli, c’è un semplice consiglio: automatizzare la costituzione del patrimonio. Ad esempio, effettuando versamenti regolari in un piano di risparmio in fondi. Chi investe un importo fisso ogni mese non deve costantemente sforzarsi di mettere da parte del denaro. È legato al principio dell’inerzia, spiega l’economista Ebert che lo paragona allo sport: per raggiungere l’obiettivo, servono disciplina e costanza.

Chi quindi rimpolpa il proprio portafoglio d’investimento con versamenti regolari potrebbe trarre profitto nel lungo termine, nonostante i rischi. E con un ordine permanente, non bisogna nemmeno sforzarsi come nello sport, perché una volta impostato, funziona automaticamente.

Investimento possibile già a partire da piccole somme

Anche se i conti di risparmio offrono di nuovo degli interessi, l’importo aumenta di poco a causa dell’inflazione.

Il vantaggio dell’investimento è che si può iniziare già con somme di 20 franchi al mese. Chi investe in fondi ha la possibilità, nonostante i rischi, di ottenere un rendimento più elevato rispetto a chi tiene i soldi «solo» sul conto di risparmio.

Quanto investire e in cosa?

Il profilo d’investimento è un fattore decisivo, in particolare per investire in titoli o piani di risparmio. Considera, tra l’altro, la capacità di rischio e la propensione al rischio, ovvero quanto denaro si è disposti e in grado di investire e per quanto tempo. Chi ha dubbi su queste domande può ricorrere a una consulenza professionale.

Un altro consiglio: non esiste il momento perfetto per iniziare a investire. «Può essere sensato investire un importo fisso per un periodo prolungato. In questo modo si può ridurre il rischio di investire tutto il patrimonio disponibile nel momento «sbagliato»», afferma Andreas Dietrich, docente di Banking presso la Scuola universitaria di Lucerna e autore del Rapporto sugli investimenti 2022.

È fondamentale considerare la diversificazione. Chi punta tutto su un unico titolo o su una sola categoria di investimento è soggetto a maggiori fluttuazioni. Pertanto, una combinazione di investimenti in diverse regioni, settori e classi di investimento – facilmente realizzabile con un piano di risparmio in fondi – aumenta le possibilità di rendimento e riduce i rischi associati agli investimenti.

