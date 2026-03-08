CUPRA Raval si mostra senza filtri: anteprima mondiale il 9 aprile.

Sempre più auto elettriche compatte conquistano le strade. I veicoli a propulsione elettrica non solo si fanno più piccoli, ma anche più versatili. Un’esperta spiega cosa c’è dietro.

In cooperazione con CUPRA Thomas Wyss

Arrivano le piccolette! Dopo che nei primi anni dell’elettromobilità l’attenzione si è spesso concentrata su veicoli più grandi come i SUV, poiché offrivano lo spazio necessario per ospitare batterie di grandi dimensioni e quindi autonomie più interessanti, ora sulle nostre strade si vedono sempre più veicoli completamente elettrici di dimensioni compatte. «La tecnologia si è evoluta e consente prestazioni elevate e tecnologie all’avanguardia anche nel segmento più compatto», afferma Patricia Salbach, Product Manager presso CUPRA Svizzera.

La casa automobilistica spagnola affronta in modo mirato questo segmento. Ad esempio con la nuova CUPRA Raval, che celebrerà la sua anteprima mondiale il 9 aprile e che soddisfa la crescente domanda di veicoli elettrici urbani efficienti e allo stesso tempo sportivi. Un’auto da città ideale, riassume l’esperta Salbach, con dimensioni compatte, interni spaziosi e grande agilità. E a un prezzo altrettanto compatto. «Dimostriamo che l’elettromobilità può essere accessibile anche all’entry level.»

Ma che cosa deve avere un’auto (elettrica) perfetta per la città (e non solo)? Una breve analisi della Raval risponde a questa domanda.

Auto elettrica al banco di prova della città

Dimensioni compatte: con una lunghezza complessiva di circa 4 metri e una larghezza di appena 1,8 metri, la Raval si muove senza difficoltà anche tra strade strette e traffico intenso, destreggiandosi anche negli autosili più tortuosi e nei parcheggi più angusti.

Un concetto di spazio smart: nonostante le dimensioni compatte, gli interni della vettura risultano tutt’altro che claustrofobici. Inoltre, i conducenti hanno sempre un’ottima visione d’insieme. E il bagagliaio spazioso, con un volume sorprendentemente ampio per i bagagli, è l’ideale anche per i road trip e i viaggi più lunghi.

Dinamica di guida: l’assetto sportivo, le ampie carreggiate, lo sterzo progressivo e gli ammortizzatori adattivi assicurano manovrabilità e controllo nel traffico cittadino.

Sicurezza: questa auto elettrica è dotata di moderni sistemi di assistenza, tra cui una funzione di parcheggio intelligenta per parcheggiare senza problemi anche in spazi ristretti. I fari a LED Matrix, inoltre, ottimizzano le condizioni di visibilità.

Efficienza: il cosiddetto sistema di frenata one-box consente un efficiente recupero dell’energia nel traffico cittadino.

Autonomia: con un’autonomia di 400-450 chilometri, il veicolo riesce ad assorbire anche l’elevato consumo energetico del traffico stop-and-go. Con una percorrenza di guida media di circa 30 chilometri al giorno (UST), nella quotidianità lavorativa è necessaria addirittura meno di una ricarica alla settimana. Salvo, ovviamente, non si aggiunga una gita in montagna o in una città di confine durante il fine settimana.

CUPRA Raval: viaggiare in piccolo, pensare in grande La Raval segna l’inizio di una nuova era per CUPRA. Unisce un design deciso e audace, prestazioni elettrizzanti e funzioni all’avanguardia che si rivolgono appositamente a una nuova generazione di conducenti. La Raval stravolge i precedenti standard dimostrando che un’auto elettrica urbana può essere una vera tuttofare. Ideale per chi necessita di dimensioni compatte ma non vuole rinunciare a nulla nell’abitacolo: pendolari, abitanti di città, giovani lavoratori o come seconda vettura agile per la famiglia. L’auto si rivolge a tutti coloro che vedono il design non come una decorazione, ma come espressione di carattere e desiderano un’auto elettrica che non rappresenti semplicemente una scelta sensata, ma che susciti emozioni. Scopri di più

La praticità per la vita quotidiana è un aspetto importante per i conducenti di auto elettriche, afferma Patricia Salbach. Ma oggi non basta più. «Negli ultimi anni le aspettative nei confronti delle auto elettriche sono cambiate radicalmente», afferma. Le prime auto elettriche venivano spesso percepite come soluzioni di mobilità scarne che dovevano coprire aspetti come l’autonomia e i tempi di ricarica. Oggi i clienti si aspettano, oltre a elementi di base come propulsione, prestazioni e comfort, anche che il veicolo sia versatile e regali emozioni.

In concreto ci si aspetta, ad esempio, un elevato piacere di guida, più optional personalizzabili, il massimo della tecnologia e anche l’utilizzo di materiali sostenibili, afferma Patricia Salbach. Esigenze che la Raval sa soddisfare, tra le varie caratteristiche, con la trazione anteriore sportiva, il telaio insolitamente dinamico per questa classe di veicoli, nonché con diversi livelli di potenza, dimensioni della batteria e tre edizioni di lancio (per prestazioni massime fino alla massima autonomia).

A ciò si aggiunge il fatto che nel contesto urbano, anche il lato del design dell’auto riveste un ruolo da non sottovalutare. «Le città sono palcoscenici», aggiunge Patricia Salbach. La Raval tiene conto di questo aspetto con una linea audace ed espressiva, ispirata all’omonimo quartiere El Raval di Barcellona: quest’area emergente e alla moda incarna, secondo Salbach, caratteristiche quali energia, coraggio e apertura a mettere in discussione le convenzioni. «La Raval è volutamente ideata come un’auto di carattere», afferma l’esperta di automobili. «Contraddice il cliché secondo cui le auto elettriche sono sempre noiose o scarne.»

I valori ufficiali di consumo ed emissioni saranno disponibili solo al termine della procedura di omologazione. Tutti i dati tecnici sono valori provvisori e possono subire modifiche.

Si tratta di un contenuto sponsorizzato. «In cooperazione con…» significa che il contenuto è stato prodotto per un cliente e pagato da quest’ultimo.