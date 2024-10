Emirhan Türkoglu e Janine Eberle si incontrano regolarmente per parlare e confrontarsi. Remo Buess

Emirhan Türkoglu, arrivato in Svizzera due anni e mezzo fa dalla Turchia, sta pensando di diventare addetto alle attività agricole. Grazie al sostegno di Janine Eberle e di «ROCK YOUR LIFE!» ha scoperto nuove opportunità di carriera.

Ad Emirhan Türkoglu non sarebbe mai venuto in mente di diventare addetto alle attività agricole. Il diciottenne aveva pensato di fare un tirocinio come meccanico per automobili, ma adesso può immaginarsi di svolgere una professione completamente diversa che gli consentirebbe non solo di lavorare a contatto con la natura e di curare e allevare animali, ma anche di utilizzare e riparare macchinari. «Nel profilo di addetto alle attività agricole confluiscono vari aspetti che mi appassionano: natura, animali e tecnica», spiega il giovane.

È proprio parlando con Janine Eberle che Emirhan Türkoglu ha maturato l’idea di intraprendere una formazione nel settore dell’agricoltura. Da sei mesi i due si incontrano regolarmente nell’ambito di un programma promosso da «ROCK YOUR LIFE!» sia in tandem, dove Janine fa da tutor a Emirhan, che in gruppo. La giovane, impiegata nel campo del perfezionamento degli adulti presso un istituto di formazione, fa volontariato per «ROCK YOUR LIFE!». Nell’ambito di quest’attività non retribuita offre sostegno a Emirhan Türkoglu, trasferitosi in Svizzera dalla Turchia con sua madre e sua sorella due anni e mezzo fa, ad esempio nella scelta del percorso professionale.

Il diciottenne Emirhan Türkoglu trae beneficio dal programma di volontariato «Rock Your Life!». Remo Buess

Dal dialogo al lavoro

In uno di questi incontri in tandem, Janine ed Emirhan hanno approfondito la tematica del lavoro. «Una volta appurati i suoi interessi abbiamo cercato percorsi di formazione adeguati e così abbiamo trovato l’apprendistato biennale da addetto alle attività agricole», racconta la tutor. Nel prossimo incontro di gruppo, a cui partecipano circa altre dieci coppie, simuleranno il processo di candidatura. Eberle e Türkoglu si preparano stilando il curriculum e rispondendo alle tipiche domande poste nei colloqui di lavoro.

UBS Helpetica: un ponte per il volontariato

UBS Helpetica è una piattaforma centralizzata per le attività di volontariato in Svizzera. È il punto d’incontro per organizzazioni di utilità pubblica o persone con un’idea che abbia un effetto sostenibile e coloro che vogliono impegnarsi in uno di questi progetti. La Svizzera ha bisogno di entrambi. Perché fare del bene fa bene. UBS Helpetica viene realizzata in partnership e coordinamento con numerose organizzazioni di utilità pubblica in Svizzera, Società svizzera di utilità pubblica (SSUP) e benevol Svizzera. Maggiori informazioni

La rete «ROCK YOUR LIFE!» Svizzera è nata nel 2013 sul modello dell’analoga organizzazione in Germania. Scopo principale dell’ente senza scopo di lucro è sostenere ragazzi e ragazze nell’ambito dell’integrazione sociale e dell’orientamento professionale, come spiega Catherine Fournier, responsabile di progetto del programma d’integrazione nella Svizzera romanda. Da un lato si organizzano programmi con alunni e alunne di 14 e 15 anni delle scuole secondarie, alle prese con l’orientamento professionale. L’altro gruppo target è invece costituito da rifugiati adolescenti o giovani, spesso arrivati in Svizzera senza le loro famiglie, che vengono aiutati ad ambientarsi nel nuovo Paese e a trovare una formazione professionale adeguata.

Catherine Fournier spiega che l’obiettivo principale di «ROCK YOUR LIFE!» è sostenere i giovani nell’ambito dell’integrazione sociale e dell’orientamento professionale. Remo Buess

Ogni anno, nelle città di Basilea, Berna, Lucerna, San Gallo, Ginevra, Friburgo, Zurigo e nel Canton Ticino si contano circa 120-130 di questi tandem. Di solito le coppie si incontrano regolarmente per un anno; Janine ed Emirhan lavoreranno insieme per un anno e mezzo. Alla fine il processo di mentoring si conclude con una festa, in cui entrambe le parti ricevono un attestato scritto a conferma del loro impegno.

A confronto con realtà diverse

Janine Eberle considera la sua attività di volontariato un contributo per la società. «Per me è importante instaurare un rapporto cordiale e amichevole con la persona che seguo, in modo che si crei una base di fiducia reciproca», spiega. E lo fa non solo fornendo aiuto concreto per l’orientamento professionale, ma anche trascorrendo semplicemente del tempo insieme, ad esempio con un giro in bicicletta.

Emirhan Türkoglu e Janine Eberle fanno un giro in bici nel centro storico di Berna. Remo Buess

A sua volta la giovane volontaria riceve sostegno dai e dalle responsabili di «ROCK YOUR LIFE!» e dice di trarre beneficio dal programma di mentoring. «Ho l’opportunità di scoprire una realtà che non conosco e di occuparmene».

«ROCK YOUR LIFE!» è una delle tante organizzazioni senza scopo di lucro che ricorrono all’aiuto di volontari e volontarie e che grazie a UBS Helpetica ottengono una maggiore visibilità, reclutando così più persone per i loro programmi. Sulla piattaforma di UBS Helpetica si trovano molteplici iniziative ed esperienze, che spaziano dall’impegno nel sociale come nel caso di «ROCK YOUR LIFE!» a progetti nella natura o nel campo della formazione.

La presentazione migliore

Il tandem di Türkoglu ed Eberle ha già dato i primi frutti: il ragazzo frequenta il centro interculturale di formazione BFF a Berna, dove studia soprattutto per migliorare le sue conoscenze di matematica e tedesco. Qui ha tenuto una presentazione sul jiu-jitsu: Emirhan è infatti un appassionato di questo sport brasiliano, che pratica quattro volte alla settimana. Janine lo ha aiutato a preparare il suo intervento. «A scuola hanno detto tutti che la mia presentazione è stata la migliore», afferma il giovane pieno d’orgoglio.

L’attività di volontariato per «ROCK YOUR LIFE!» è solo una delle tante iniziative che grazie a UBS Helpetica godono di più visibilità, permettendo così di mobilitare un numero maggiore di volontari e volontarie. Ci sono iniziative ed esperienze di tutti i tipi, non solo all’aria aperta in montagna.

