Test: «steer-by-wire» con la nuova Lexus RZ L'argoviese Jürgen Kröger ha vinto la partecipazione all'evento Lexus RZ «steer-by-wire» a Seelisberg (UR). Immagine: Gian Marco Castelberg Star della giornata: il rivoluzionario volante «steer-by-wire» della Lexus RZ. Immagine: Gian Marco Castelberg Presso il Driving Center di Seelisberg, nella giornata dell'evento in marzo, si svolgeranno diverse esercitazioni pratiche di guida. Immagine: Gian Marco Castelberg Dalla manovra steer-by-wire al percorso dinamico... Immagine: Gian Marco Castelberg ...fino ai tragitti su strada. Immagine: Gian Marco Castelberg Jürgen Kröger entusiasma: «Una sensazione di guida completamente nuova!» Immagine: Gian Marco Castelberg Il direttore di Lexus Svizzera Christian Wellauer (a destra) la mette così: «Questa vettura vuole essere guidata e vissuta.» Immagine: Gian Marco Castelberg Al termine, il collaudatore Kröger riceve un diploma di partecipazione da portare a casa. Immagine: Gian Marco Castelberg Ottima atmosfera tra i partecipanti all'evento a Seelisberg. Immagine: Gian Marco Castelberg Test: «steer-by-wire» con la nuova Lexus RZ L'argoviese Jürgen Kröger ha vinto la partecipazione all'evento Lexus RZ «steer-by-wire» a Seelisberg (UR). Immagine: Gian Marco Castelberg Star della giornata: il rivoluzionario volante «steer-by-wire» della Lexus RZ. Immagine: Gian Marco Castelberg Presso il Driving Center di Seelisberg, nella giornata dell'evento in marzo, si svolgeranno diverse esercitazioni pratiche di guida. Immagine: Gian Marco Castelberg Dalla manovra steer-by-wire al percorso dinamico... Immagine: Gian Marco Castelberg ...fino ai tragitti su strada. Immagine: Gian Marco Castelberg Jürgen Kröger entusiasma: «Una sensazione di guida completamente nuova!» Immagine: Gian Marco Castelberg Il direttore di Lexus Svizzera Christian Wellauer (a destra) la mette così: «Questa vettura vuole essere guidata e vissuta.» Immagine: Gian Marco Castelberg Al termine, il collaudatore Kröger riceve un diploma di partecipazione da portare a casa. Immagine: Gian Marco Castelberg Ottima atmosfera tra i partecipanti all'evento a Seelisberg. Immagine: Gian Marco Castelberg

A Seelisberg (UR), il test driver Jürgen Kröger scopre il nuovo Lexus RZ sul terreno del Driving Center, con tanto di sbandamento e un’esperienza fuoristrada. La star del giorno? L’innovativo sistema «steer-by-wire», che entusiasma completamente l’appassionato di automobili originario dell’Argovia.

In cooperazione con Lexus Cilgia Grass

È l’incubo di molti automobilisti e per Jürgen Kröger per un breve momento diventa realtà. La parte posteriore slitta: il nuovo Lexus RZ sbanda sulla pista bagnata scivolosa del Driving Center di Seelisberg (UR). Ma Kröger mantiene la calma, ha l’impulso di fare una breve controsterzata e l’auto si stabilizza immediatamente.

«Wow, sembra che si guidi da solo!», gli sfugge di bocca. È proprio questa l’essenza dello «steer-by-wire»: non c’è alcun piantone dello sterzo meccanico e il rapporto di sterzata viene adattato elettronicamente alla velocità e alla situazione. Anziché iniziare a girare in modo frenetico, Kröger è in grado di reagire in modo controllato. Non è quasi mai necessario cambiare marcia, non si rischia quasi mai di andare fuorigiri: il responsabile delle vendite originario dell’Argovia si trasforma in un pilota professionista, suscitando un cenno di approvazione da parte dell’istruttore.

Il vincitore perfetto

Jürgen Kröger ha vinto l’evento con il nuovo Lexus RZ grazie a Lexus e Blick. È il vincitore perfetto per questa giornata. L’appassionato di automobili di Rupperswil ha «benzina nel sangue», è proprietario di auto sportive e si siede al volante per lavoro: secondo le sue dichiarazioni, percorre fino a 70 000 chilometri all’anno. Se ha la possibilità di scegliere, preferisce l’auto piuttosto che l’aereo, perché si diverte di più con le quattro ruote. Nel tempo libero ama partecipare alle giornate in pista. E porta con sé anche qualcosa che in questa occasione vale oro: la curiosità per la tecnologia. «Ho una marcata passione e predisposizione per la tecnologia», afferma.

Proprio per questo, Jürgen ha voluto assolutamente provare in prima persona il nuovo sistema sterzante «steer-by-wire» e ne è completamente entusiasta. «Una sensazione di guida completamente nuova! È molto piacevole e trasmette sicurezza», afferma. Per lui è particolarmente convincente la tranquillità che si percepisce tra le mani: «Si avverte l’auto, ma il volante rimane stabile, completamente privo di vibrazioni.»

Il suo bilancio dopo lo sbandamento e il test drive nell’hinterland del Canton Uri e Nidvaldo è quindi euforico: «Trovo fantastico questo nuovo sistema sterzante.»

Da scettico ad appassionato delle auto elettriche

La convinzione di Kröger non dipende solo dal sistema sterzante. Il padre di famiglia loda anche l’RZ stesso: i sedili, la lavorazione, la sensazione al tatto. «Non conoscevo ancora bene Lexus come marchio. Ma quest’auto mi ha davvero entusiasmato», afferma. E questo anche se prima dell’evento si sarebbe definito piuttosto scettico nei confronti delle auto elettriche. «No, niente affatto», risponde alla domanda se finora ha guidato spesso in modalità elettrica. In garage a volte inizia addirittura dicendo: «Come auto sostitutiva una qualsiasi, ma non un modello elettrico.»

Il suo momento di rivelazione a Seelisberg risulta quindi ancora più intenso. Il Lexus RZ completamente elettrico fa scoprire all’appassionato di auto sportive un lato dell’elettromobilità che lo conquista subito: tranquillità, sicurezza, controllo. La potenza c’è, ma non è invadente. La versione top offre oltre 400 CV. Ciononostante, l’RZ regala una sensazione di guida serena. Kröger dice di non aver «premuto molto sull’acceleratore». Piuttosto, si gode la sensazione di scivolare: «Se guido in modalità elettrica, voglio godermi la velocità di crociera.»

«steer-by-wire» rivoluzionario La nuova Lexus RZ introduce il rivoluzionario sistema «steer-by-wire» per un collegamento più diretto tra conducente e veicolo. Il volante ridotto dall'estetica racing ottimizza la visuale e lo spazio per le gambe. Il sistema «steer-by-wire» aumenta l'agilità in curva, la stabilità in autostrada e facilita le manovre. Scopri di più

«Quest’auto vuole essere guidata»

Questo mix di prestazioni, comfort, tranquillità e controllo non è un caso, ma l’obiettivo della giornata. Lexus vuole che l’RZ non venga solo raccontato, ma anche vissuto, preferibilmente in un luogo dove è possibile sondarne i limiti in tutta sicurezza. Christian Wellauer, direttore di Lexus Svizzera, afferma: «Quest’auto vuole essere guidata e vissuta…»

Sul terreno di prova si può trasmettere direttamente questa sensazione di guida e, allo stesso tempo, Lexus riceve un feedback sincero da parte dei partecipanti. La star del giorno per Wellauer è il nuovo sistema «steer-by-wire»: un’innovazione che non è stata introdotta solo per il gusto di innovare, ma per essere utile nella vita di tutti i giorni. «Dato che non esiste un collegamento meccanico tra l’asse anteriore e il volante, le vibrazioni sono nettamente inferiori e, grazie al rapporto di sterzata che dipende dalla velocità, sono minori anche i movimenti di sterzata per il conducente», spiega. Ciò assicura uno sterzo che reagisce in modo preciso con un minor angolo di sterzata.

Una giornata «indimenticabile»

L’affermazione di Wellauer secondo cui il Lexus RZ a Seelisberg non viene raccontato, ma vissuto, viene accolta pienamente da Jürgen Kröger. Cosa gli è piaciuto di più? «I miei highlight di oggi sono stati lo sbandamento e la parte fuoristrada», racconta, e si nota quanto è felice.

Anche il sistema sterzante «steer-by-wire» resta impresso nella sua memoria. «Potrei abituarmici, e sono convinto che questo sistema prenderà piede», afferma. Per l’appassionato di motori la nuova tecnologia non è un semplice giochetto, ma un vero e proprio valore aggiunto che si può capire solo sperimentandolo in prima persona. La sua conclusione: «Una giornata fantastica e indimenticabile!»

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