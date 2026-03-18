Postfinance: la giocatrice di hockey su ghiaccio Lara Stadler Sopra la nebbia, Stalder racconta quanto questo colpo del destino segni la sua vita. Immagine: Gian Marco Castelberg La morte di suo padre le ha fatto mancare la terra sotto i piedi. Immagine: Gian Marco Castelberg I momenti di raccoglimento sono importanti per Lara Stalder – come al Michaelskreuz, sopra Adligenswil. Immagine: Gian Marco Castelberg Una passeggiata, un’escursione nei dintorni – è così che riesce a staccare la spina. Immagine: Gian Marco Castelberg Lara Stalder è una delle figure chiave dell'hockey su ghiaccio femminile svizzero. Recentemente ha vinto la medaglia di bronzo olimpica a Milano con la Nati. Immagine: Gian Marco Castelberg Postfinance: la giocatrice di hockey su ghiaccio Lara Stadler Sopra la nebbia, Stalder racconta quanto questo colpo del destino segni la sua vita. Immagine: Gian Marco Castelberg La morte di suo padre le ha fatto mancare la terra sotto i piedi. Immagine: Gian Marco Castelberg I momenti di raccoglimento sono importanti per Lara Stalder – come al Michaelskreuz, sopra Adligenswil. Immagine: Gian Marco Castelberg Una passeggiata, un’escursione nei dintorni – è così che riesce a staccare la spina. Immagine: Gian Marco Castelberg Lara Stalder è una delle figure chiave dell'hockey su ghiaccio femminile svizzero. Recentemente ha vinto la medaglia di bronzo olimpica a Milano con la Nati. Immagine: Gian Marco Castelberg

Da adolescente viene respinta dall’EV Zug perché è una ragazza. Oggi Lara Stalder è capitana, volto simbolo e forza trainante del progetto femminile del club. La trentunenne parla di perdita, resilienza e di un cerchio che si chiude.

In cooperazione con PostFinance Thomas Zemp

Quando Lara Stalder, all’età di 15 anni, è pronta per il grande passo, l’EV Zug chiude le chiude la porta in faccia. Stalder gioca tra le giovani leve dell’HC Luzern e spicca per le sue prestazioni, ma anche perché è l’unica ragazza tra i maschi. Quando i juniores più promettenti passano da Lucerna a Zugo, anche il padre di Lara, Mark, bussa all’EVZ. Gli viene fatto capire, però, che per le ragazze non c’è posto. Per Mark Stalder quel rifiuto è un duro colpo. Vuole offrire a sua figlia le migliori condizioni possibili, ma si scontra di continuo con i pregiudizi di una società che non vede ancora di buon occhio l’hockey femminile.

Oggi Lara Stalder ha 31 anni, è capitana della squadra femminile dell’EVZ e della nazionale svizzera. Insieme alle compagne dello Zugo lotta per il titolo nazionale nella PostFinance Women’s League, mentre con la Svizzera ha appena conquistato il bronzo olimpico. L’intervista si svolge pochi giorni dopo la conclusione dei Giochi olimpici. L’atleta lucernese è ancora pervasa dall’euforia. E non sarà di certo la coltre di nebbia che domina la sua città natale questa mattina a cambiare il suo umore.

Alla ricerca del sole, ci dirigiamo verso Michaelskreuz, passando per Adligenswil, dove Stalder è cresciuta con il fratello Dario, di tre anni più grande. Ci indica la casa della sua infanzia e racconta delle sfide con il fratello, colui che l’ha spinta verso l’hockey su ghiaccio. Ricorda il sostegno ricevuto dai genitori: mamma Susanna le dava consigli per la vita, papà Mark suggerimenti sullo sport. «È stato un periodo meraviglioso. Poi mi è caduta la terra sotto i piedi.» Il padre muore per un arresto cardiaco; Lara ha 17 anni e vive «la cosa peggiore che potesse capitare».

Serie finale della PostFinance Women’s League Nella finale dei playoff della PostFinance Women’s League si sfidano EV Zug e SC Bern: 21.03.2026 OYM hall, ore 17.30

22.03.2026 PostFinance Arena, ore 13.00

25.03.2026 OYM hall, ore 19.30

27.03.2026 PostFinance Arena, ore 19.30

29.03.2026 OYM hall, ore 14.30 La serie finale sarà trasmessa su MySports, Blick e RED. Scopri di più

«Lara è il simbolo perfetto»

Attraversando la nebbia, Stalder racconta quanto questo colpo del destino abbia segnato la sua vita. Ha imparato a superare le difficoltà e «il legame con la mamma e il fratello si è rafforzato». Susanna vive tutto con emozione, mentre Dario ha assunto lo stesso punto di vista oggettivo del padre. «Sono il mio sostegno, il mio rifugio.»

Per Lara Stalder i momenti di tranquillità sono rari, e proprio per questo preziosi. Una domenica sul divano, una passeggiata sul Lago dei Quattro Cantoni, escursioni nei dintorni, la sera un libro di Colleen Hoover: è così che riesce a staccare la spina. Durante lo shooting fotografico la trentunenne viene riconosciuta. Ormai è un nome noto al grande pubblico. All’inizio dell’anno è andato in onda su SRF un documentario sul suo percorso personale, è stata ospite del programma «Sportpanorama», protagonista delle Olimpiadi ed è lei il volto, quasi il raggio di luce, del progetto pionieristico dell’EVZ per l’hockey su ghiaccio femminile in Svizzera.

Lara Stalder è convinta del potenziale dell’hockey su ghiaccio femminile. KEYSTONE

Dal 2019 al 2023 Stalder ha giocato in Svezia, nelle fila del Brynäs, e ha lavorato nell’ufficio amministrativo del club. Lì ha visto cosa significa quando un’organizzazione punta con convinzione sull’uguaglianza di genere e cosa serve per promuovere l’hockey su ghiaccio femminile. Ciò che è possibile in Svezia dovrebbe essere fattibile anche in Svizzera: questo pensiero non le dava pace. Là dove un tempo suo padre aveva ricevuto un netto rifiuto, ora Lara Stalder ha trovato porte aperte, convincendo i responsabili dell’EVZ della sua visione. Patrick Lengwiler, CEO dell’EV Zug, afferma: «Non avevamo fatto nulla per l’hockey su ghiaccio femminile. Ma ora facciamo le cose come si deve e Lara è il simbolo perfetto.»

Sostegno all’hockey su ghiaccio svizzero PostFinance è legata a doppio filo all'hockey su ghiaccio svizzero da molti anni: con la sua attività di sponsorizzazione, l'azienda sostiene le due massime leghe hockeistiche della Svizzera, la PostFinance Women’s League e la National League. PostFinance mette l'accento sulla promozione delle nuove leve, ad esempio con i Top Scorer, che vanno a caccia di punti anche nella PostFinance Women’s League. Scopri di più

Il cerchio si chiude

Nel 2023 lo Zugo lancia il programma Women & Girls. A livello di reclutamento, l’EVZ offre una scuola di hockey per ragazze. Nella categoria U9 esiste una selezione riservata alle ragazze. Entro il 2030 l’EVZ intende creare una squadra femminile per ogni fascia di età. «Da noi vale sia il principio bottom-up che quello top-down», afferma Stalder. Ai massimi livelli, nella PostFinance Women’s League, le ragazze dello Zugo hanno vinto le qualificazioni con un vantaggio di 20 punti sulle campionesse in carica del Berna. Con 53 punti in 27 partite, Lara Stalder è stata la miglior marcatrice del campionato. Il primo titolo per la squadra femminile sembra ormai a portata di mano. «Vincere il campionato sarebbe bellissimo», dice Stalder, «ma vorrei mettere in moto qualcosa di più grande della mia carriera nell’hockey su ghiaccio.»

Venire a sapere che le ragazzine della scuola di hockey hanno fatto festa nello spogliatoio per lei conta più di goal e assist. «Da adolescente dovevo cambiarmi in uno spogliatoio separato. È fantastico che le ragazze non vengano più guardate storte o escluse se giocano a hockey su ghiaccio. Ora possono condividere la gioia per questo sport.» Ciò che lo Zugo ha messo in moto, però, non basterà a sviluppare in modo sostenibile l’hockey su ghiaccio femminile in Svizzera. «Gli altri club devono seguire l’esempio».

Lara Stalder è convinta del potenziale dell’hockey su ghiaccio femminile: non un’iniziativa di facciata, ma un investimento prezioso con reali margini di crescita. Dopo la vittoria del bronzo olimpico e la tangibile ondata di popolarità per l’hockey su ghiaccio femminile, Lara ha la sensazione che il cerchio si stia chiudendo, racconta: «È finalmente così come papà avrebbe sempre voluto.»

Lara Stalder Lara Stalder (31) è da anni il volto simbolo dell’hockey su ghiaccio femminile svizzero. Ha debuttato in nazionale nel 2011 e, alla sua prima partecipazione olimpica a Sochi nel 2014, l’attaccante si è subito conquistata la medaglia di bronzo. Dodici anni dopo, a Milano, ha guidato la Svizzera in veste di capitana verso un nuovo bronzo olimpico. Dal 2013 al 2017 Stalder ha giocato negli Stati Uniti, presso l’Università del Minnesota-Duluth, riuscendo a conciliare al meglio formazione e sport. Successivamente si è trasferita in Svezia, dove ha conseguito un master in Strategia e Management e ha militato nel Linköping (2017-2019) e nel Brynäs (2019-2023). Nel 2020 è stata la prima donna in Svezia a ricevere il Casco d’oro come miglior giocatrice del campionato, un riconoscimento che fino ad allora era stato riservato esclusivamente agli uomini. Per quattro volte consecutive, Stalder è stata la miglior marcatrice del massimo campionato femminile europeo. Dal 2023 promuove il programma Women & Girls dello Zugo. Presso l’EVZ, Stalder è impiegata al 40 percento come giocatrice e al 60 percento come Assistente CEO e responsabile dei progetti. Quando, in uno dei suoi primi discorsi, l’allenatrice Daniela Diaz si è rivolta alla nuova squadra femminile, ha detto: «Senza l’iniziativa di Lara non saremmo qui.»

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