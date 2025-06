Il saldo del conto è positivo e l’immobile desiderato è disponibile. Tuttavia, prima di acquistare un’abitazione di proprietà ci sono molte questioni da chiarire. Ecco le 20 risposte più importanti.

Il 46% della popolazione svizzera, vale a dire quasi un adulto su due, vorrebbe avere un’abitazione di proprietà ma, secondo quanto emerso da uno studio dell’Università di Scienze Applicate di Zurigo, ritiene di non disporre di sufficienti risorse economiche per potersela permettere. Analizzando il finanziamento nel dettaglio si vede però che il desiderio di possedere una casa di proprietà potrebbe diventare realtà. Considerato l’elevato tasso di risparmio in Svizzera, per alcune persone questo sogno risulta effettivamente realizzabile. A seconda dei tassi d’interesse, i costi abitativi di un’ipoteca possono essere inferiori a quelli di locazione per un appartamento comparabile. Ecco spiegato passo dopo passo cosa serve, almeno dal punto di vista finanziario, per realizzare il sogno di un’abitazione di proprietà.

Quanto capitale proprio mi serve per acquistare un’abitazione di proprietà?

Di norma, il 20% del prezzo d’acquisto deve essere finanziato con fondi propri. Per il finanziamento di un appartamento destinato alle vacanze, a seconda della situazione può essere richiesto fino al 40% di capitale proprio. Inoltre, in quest’ultimo caso non è possibile utilizzare i fondi della previdenza vincolata (2° o 3° pilastro).

Di quali mezzi propri mi posso avvalere?

I classici sono gli averi di risparmio, i fondi del 2° (cassa pensioni) e 3° pilastro, le donazioni o le eredità. Importante: almeno il 10% deve essere costituito da capitale proprio «reale», quindi non può provenire dalla cassa pensioni.

Quale ruolo svolge il mio reddito nel finanziamento?

Sulla base del calcolo della sostenibilità, la banca verifica se il reddito cumulato dell’acquirente è sufficiente a coprire i costi correnti di un immobile.

Che tipo di casa o appartamento posso permettermi?

In linea di massima, i costi abitativi annuali (interessi, ammortamento, spese accessorie) non dovrebbero superare un terzo del tuo reddito lordo.

Fino a quale importo la banca finanzia il prezzo d’acquisto?

Di norma la banca finanzia l’80% del prezzo d’acquisto, mentre l’importo restante è a carico dell’acquirente.

Posso acquistare un’abitazione di proprietà anche se svolgo un’attività autonoma o a tempo parziale o sono in pensione?

Sì, è possibile. A seconda della situazione di partenza, le banche spesso richiedono ulteriori prove, fondi propri o garanzie.

Cosa significa «sostenibilità» in termini finanziari e come viene calcolata dalla banca?

La sostenibilità dimostra se l’acquirente può permettersi l’immobile a lungo termine. A tal fine la banca prevede un tasso d’interesse figurativo nettamente superiore a quello attuale, più l’ammortamento e le spese accessorie. La somma complessiva non dovrebbe superare un terzo del reddito lordo circa.

Esempio di calcolo:

* Prezzo d’acquisto: CHF 1’000’000

* Capitale proprio: CHF 200’000

* Ipoteca: CHF 800’000

* Tasso d’interesse figurativo (5%): CHF 40’000

* Ammortamento: CHF 10’000

* Spese accessorie (1%): CHF 10’000

* Costi annui complessivi: CHF 60’000

→ In questo caso è necessario un reddito lordo annuo di CHF 180’000.

Cosa comprende il prezzo d’acquisto e quali altre spese accessorie devo considerare?

Al prezzo d’acquisto si aggiunge circa il 3-5% per le spese accessorie, tra cui rientrano le tasse notarili, l’iscrizione nel registro fondiario e l’imposta sul trapasso di proprietà, un tributo riscosso in Svizzera per l’acquisto di un fondo. Questi costi sono regolamentati a livello cantonale e possono variare molto.

A quanto ammontano i costi di manutenzione e di esercizio?

Manutenzione, riparazioni e costi di esercizio sono calcolati all’incirca all’1% del prezzo d’acquisto. Nel caso di immobili più datati, la percentuale può essere maggiore.

Quali modelli ipotecari esistono?

* Ipoteca a tasso fisso: tasso d’interesse fisso e durata fissa. Questa soluzione permette di pianificare in sicurezza grazie ai costi calcolabili. Tuttavia, dopo la stipula non si può continuare a beneficiare di tassi di interesse in calo. In determinate circostanze, una risoluzione anticipata comporta il rischio di dover pagare un indennizzo per scadenza anticipata.

* Ipoteca Saron: tasso d’interesse variabile costantemente orientato al mercato. Si può trarre vantaggio dal calo dei tassi d’interesse, ma si deve anche essere in grado di sopportare quelli in aumento. Nel corso della sua durata, l’ipoteca Saron può essere convertita in un’ipoteca a tasso fisso.

* Combinazione di Saron e ipoteca a tasso fisso: i due prodotti possono anche essere combinati in base alle esigenze individuali.

Come avviene nella pratica la stipula di un’ipoteca?

Dopo il primo colloquio, necessario per capire le esigenze di finanziamento individuali e proporre un’offerta senza impegno, all’invio dei documenti rilevanti (per l’elenco dettagliato v. sotto) segue un’offerta vincolante con soluzione di finanziamento. A seguito di un confronto, viene dato il consenso e si procede alla firma del contratto. In qualsiasi momento, gli esperti e le esperte sono sempre a disposizione per offrire la loro consulenza.

In termini di durata, qual è quella più conveniente?

Dipende dalla pianificazione personale e dalle esigenze individuali.

Che differenza c’è tra prima e seconda ipoteca?

La prima ipoteca copre circa due terzi del prezzo d’acquisto e nella maggior parte dei casi rimane invariata. La seconda, invece, copre fino all’80% del prezzo d’acquisto e deve essere rimborsata (ammortizzata) nell’arco di 15 anni o entro l’età di pensionamento.

Esistono importi minimi o durate minime per le ipoteche?

Sì, ogni banca decide questi aspetti in maniera autonoma. Spesso le ipoteche partono da 100’000 franchi e hanno una durata minima di 2 anni.

Entro quando deve essere estinto il debito?

In linea di principio, la seconda ipoteca deve essere ammortizzata nell’arco di 15 anni o entro l’età di pensionamento.

Esiste un limite di età per i clienti ipotecari? Cosa succede con il pensionamento?

Non ci sono limiti di età. Con il pensionamento, però, di solito il reddito diminuisce. Le banche dovranno quindi verificare l’ammontare del mutuo ipotecario che è possibile concedere e che in linea di massima non può superare i due terzi del valore dell’immobile.

Cosa significa ammortamento?

L’ammortamento è il rimborso graduale di un’ipoteca. L’importo dovuto viene restituito in rate regolari per un determinato periodo di tempo.

Quali sono le differenze tra ammortamento diretto e indiretto?

Ammortamento diretto: in caso di rimborso diretto, il debito ipotecario si riduce. Tuttavia, in questo modo diminuiscono anche gli interessi passivi deducibili a livello fiscale. In caso di ammortamento indiretto, i versamenti vengono effettuati nel pilastro 3a, che funge da garanzia per la banca. Per il momento l’importo ipotecario rimane invariato e verrà ridotto solo al momento della riscossione del pilastro 3a.

Documentazione per una richiesta di finanziamento (dipendenti)

* Estratto aggiornato del registro delle esecuzioni

* Certificato di salario attuale o giustificativi dei pagamenti di rendite

* Copia dell’ultima dichiarazione d’imposta incl. fogli per inserto

* Certificato di previdenza aggiornato

* Giustificativi dei fondi propri (3° pilastro, donazioni, acconti della quota ereditaria)

* Documento d’identità (carta d’identità o passaporto)

* Documentazione dettagliata dell’immobile in vendita, con prezzo d’acquisto o stima del valore venale, progetti o descrizione dell’opera, estratto del registro fondiario ed eventuale polizza assicurazione stabili

A seconda dell’istituto possono essere richiesti anche altri documenti. La banca può fornire assistenza nella raccolta della documentazione.

In che modo un’abitazione di proprietà influisce sulle mie imposte?

* Il valore fiscale dell’immobile viene calcolato secondo le rispettive disposizioni cantonali. Di regola è pari al 60-90% del valore di mercato e viene calcolato come patrimonio.

* Deduzione degli interessi sui debiti: gli interessi ipotecari possono essere detratti.

* Ammortamento: con l’ammortamento indiretto tramite il pilastro 3a si risparmia sulle imposte, poiché i versamenti sono deducibili dal reddito.

* Investimenti: gli investimenti di conservazione del valore possono essere fatti valere a fini fiscali.

