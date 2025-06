Valeriano Di Domenico

Le partite dell’EURO della Nati femminile sono sold out, ma chi vuole comunque vedere la Nati da vicino ha ora un’occasione unica in diverse città svizzere.

In cooperazione con UBS Cilgia Grass

La Nati femminile svizzera si prepara a un’estate storica. L’EURO in casa si avvicina, con grandi aspettative, stadi pieni e una squadra pronta a dare il massimo.

La magia di un torneo in casa

Una promessa al pubblico che può godersi un’estate di grande calcio. Una promessa a un paese ospitante e a una squadra che vuole fare la storia. Le partite dell’EURO della Svizzera sono sold out da tempo.

Il calcio vive di incontri

Per tutti coloro che non hanno avuto fortuna e per tutti coloro che vogliono vedere la Nati da vicino, c’è ora un’occasione speciale. Due settimane prima dell’inizio del torneo, il 20 giugno, le giocatrici saranno in diverse città svizzere. Firmano autografi, scrivono dediche e si rallegrano di incontrare i tifosi.

Il calcio femminile vive di vicinanza, sul campo e fuori. L’atmosfera è diretta e genuina. E le giocatrici della Nati svizzera sono proprio i modelli di cui le giovani hanno bisogno per intraprendere la strada del calcio.

Perché quest'estate è più di un torneo. È un inizio. È un invito. Ed è un segnale di ciò che è possibile quando una squadra, un pubblico e un paese credono in qualcosa.

A proposito: il 4 giugno la Federazione Svizzera di Calcio ha lanciato, insieme alla sua principale partner, il progetto «UBS Football for Girls». L’iniziativa nazionale promuove in modo mirato le ragazze nel calcio. Per maggiori informazioni, consultare il comunicato stampa ufficiale.

Ragazze della Nati femminile, dimostrate di che pasta siete fatte. L’intero paese vi sostiene. Forza Svizzera!

Sessioni di autografi esclusive con la Nati Prima della grande partita di prova, potrai incontrare le giocatrici della Nati femminile. Il 20 giugno, due giocatrici della nazionale saranno ospiti di diverse filiali UBS a Zurigo, Basilea, Berna e Ginevra, dove firmeranno autografi, scriveranno dediche e si rallegreranno di incontrare i tifosi. Per trovare i luoghi e gli orari, basta recarsi su questo sito web. Segnatevi la data e passate a trovarci

Si tratta di un contenuto sponsorizzato. «In cooperazione con…» significa che il contenuto è stato prodotto per un cliente e pagato da quest’ultimo.