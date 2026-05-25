Terence Hill festeggia il suo ritorno… in Svizzera

Terence Hill sta per tornare sul grande schermo. zvg

Tutti conoscono la carismatica star del cinema dagli occhi blu di ghiaccio. Ma chi è realmente l’uomo che si cela dietro le leggendarie commedie d’azione? Undici curiosità sorprendenti su Terence Hill, che festeggia il suo ritorno a 87anni.

In Cooperazione con Denner Thomas Wyss

Scazzottate e battute taglienti: è così che tutti conoscono Terence Hill. Ora la star dei film d’azione festeggia il suo ritorno a ben 87 anni. In occasione della sua apparizione nel cortometraggio calcistico «Socceritos» di Denner, vi raccontiamo undici sorprendenti aneddoti della star del cinema italiano.

Nuovo nome nel giro di una notte

Il vero nome di Terence Hill è Mario Girotti. Per il western italiano «Dio perdona… io no!» si è però scelto un nome d’arte perché la casa di produzione ne voleva uno che avesse un miglior effetto a livello internazionale. Per questo motivo, ha ricevuto una selezione di 20 proposte. Si dice che l’attore ci abbia riflettuto solo per una notte, scegliendo poi Terence Hill, in ricordo della sua defunta madre, Hildegard Thieme. Il nome gli piaceva anche perché aveva le stesse iniziali di quello della madre.

Tedesco nel cuore

Mamma Hildegard veniva dalla Germania, papà Girolamo dall’Italia. Terence Hill ha trascorso gran parte della sua infanzia a Lommatzsch, vicino Dresda. Per questo, la star dello spettacolo non solo parla fluentemente il tedesco, ma da alcuni anni è anche cittadino tedesco. Inoltre, dal 2019 questa piccola località ospita il Terence Hill Museum. Anche sua moglie è tedesca, originaria della Baviera.

Sopravvissuto a un attacco aereo

Quando si è trasferito a Lommatzsch con la famiglia, Terence Hill aveva tre anni e la Germania era nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale. Durante i devastanti bombardamenti incendiari su Dresda nel 1945, si è nascosto in un seminterrato. Un’esperienza traumatica che, a quanto pare, gli ha procurato incubi fino all’età di 30 anni.

Affari con il gelato

Terence Hill ama il gelato, soprattutto il pistacchio. L’attore ha trasformato questa sua passione in un business: insieme al figlio Jess, nel 2017 ha riaperto ad Amelia, a circa 100 chilometri a nord di Roma, la Gelateria Girotti del suo prozio. E a Dresda c’è «Nobody», un ristorante che offre i gelati della famiglia Girotti.

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Molto schivo nella vita privata

Pronto a colpire, rumoroso, disinvolto e sempre divertente: è così che si presenta Terence Hill nei suoi film. Nella vita privata Mario Girotti è una persona timida, sensibile, riservata e con un animo fedele. Quando sul set di «Dio perdona… io no!» ha conosciuto Lori Zwickelbauer, l’ha sposata dopo soli due mesi. La coppia sta ancora insieme dopo quasi 60 anni.

Uno sciatore di grande talento

Mario Girotti era uno sciatore di talento con grandi ambizioni e sognava persino di partecipare a competizioni internazionali. Per la grande gioia di tutti gli appassionati di cinema, ha poi deciso di dedicarsi alla recitazione.

Il parroco più amato d’Italia

Dopo i suoi successi con Bud Spencer, Terence Hill ha inaugurato un nuovo capitolo. Dal 2000 al 2022 ha interpretato un parroco cattolico nella serie televisiva italiana «Don Matteo». La serie poliziesca è diventata un successo in termini di ascolti e ha fatto conoscere l’attore anche alle generazioni più giovani in Italia.

Nello stesso club di nuoto di Bud Spencer

Molto prima di presentarsi insieme davanti alle telecamere, Bud Spencer e Terence Hill si erano incontrati al club Lazio Nuoto a Roma. All’epoca, Mario Girotti era un adolescente che ammirava il nuotatore Carlo Pedersoli, più grande di lui e già famoso. Si conoscevano quindi di sfuggita prima di entrare, anni dopo, nella storia del cinema come coppia cinematografica.

Tra libri e set cinematografico

Prima di puntare tutto sulla recitazione, Terence Hill ha studiato letteratura e filosofia, frequentando l’università per quattro semestri. Dopo un ruolo nel film «Il Gattopardo», ha però deciso di abbandonare gli studi e di dedicarsi completamente al cinema.

In gabbia con i leoni al posto della controfigura

Terence Hill ha interpretato in prima persona molte scene rischiose. Anziché usare una controfigura, si è buttato da finestre, ha cavalcato in scene d’azione e non si è tirato indietro in scene di combattimento. Per le riprese di «Io sto con gli ippopotami», nel 1979, la star è addirittura entrata in una gabbia di leoni.

Compositore in segreto

Sotto il misterioso pseudonimo di M. G. Silver, Terence Hill ha scritto la colonna sonora di tre film di Spencer-Hill. Tuttavia, i produttori hanno utilizzato i pezzi solo nelle versioni originali italiane. Molti fan, quindi, ancora oggi non hanno idea che il loro eroe cinematografico è stato anche compositore.

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