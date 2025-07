Sandro Zinggeler Sandro Zinggeler, un tempo giovane cuoco dell’anno, ama stare all’aria aperta. Immagine: Noë Flum Lo zurighese ha deliberatamente deciso di rinunciare alla carriera di chef stellato. Immagine: Noë Flum Per lui cucinare all’aperto non ha nulla a che vedere con lo spettacolo. «L’aspetto fondamentale non è cosa cucini, ma il fatto stesso di farlo.» Immagine: Noë Flum La Lexus RZ lo accompagna durante le riprese, le campagne e gli eventi, ma anche nella natura. Immagine: Noë Flum «Anche la Lexus RZ rallenta un po’», afferma Sandro Zinggeler. «Pianifichi il tuo programma in modo più consapevole, fai una sosta lungo il percorso, magari in coincidenza del pranzo. È tutto parte dell’esperienza.» Immagine: Noë Flum Sandro Zinggeler Sandro Zinggeler, un tempo giovane cuoco dell’anno, ama stare all’aria aperta. Immagine: Noë Flum Lo zurighese ha deliberatamente deciso di rinunciare alla carriera di chef stellato. Immagine: Noë Flum Per lui cucinare all’aperto non ha nulla a che vedere con lo spettacolo. «L’aspetto fondamentale non è cosa cucini, ma il fatto stesso di farlo.» Immagine: Noë Flum La Lexus RZ lo accompagna durante le riprese, le campagne e gli eventi, ma anche nella natura. Immagine: Noë Flum «Anche la Lexus RZ rallenta un po’», afferma Sandro Zinggeler. «Pianifichi il tuo programma in modo più consapevole, fai una sosta lungo il percorso, magari in coincidenza del pranzo. È tutto parte dell’esperienza.» Immagine: Noë Flum

Grazie al suo talento è subito approdato ai fornelli di cucine d’eccellenza, ma ben presto il suo sguardo si è spinto oltre. Sandro Zinggeler preferisce cucinare nel bosco anziché in una cucina stellata e punta sull’autenticità anziché sulle mode.

In cooperazione con Lexus Thomas Wyss

Le malelingue affermano che da bambino mangiava solo spaghetti. «Ero molto schizzinoso e per molto tempo mi sono rifiutato di provare piatti nuovi» racconta Sandro Zinggeler (34) ripensando al passato. Quasi nessuno avrebbe mai detto che quel bambino, un tempo così esigente a tavola, sarebbe diventato una delle figure più creative della scena gastronomica svizzera.

Zinggeler ha impugnato il primo cucchiaio da cucina durante le lezioni di economia domestica, sebbene non con grandi risultati. «Noi ragazzi pensavamo solo a ridere e chiacchierare, era più il tempo che trascorrevo fuori dalla porta che quello in cucina» racconta ridendo.

La svolta è arrivata con uno stage di orientamento nel settore gastronomico. «Lo spirito di quell’ambiente mi affascinò tantissimo e mi aiutò a capire cosa significa preparare in modo eccellente e gustare il cibo» afferma Zinggeler. Fu quello il momento in cui la fiamma della sua passione si accese e l’arte culinaria divenne il suo centro di gravità. Lo Zurighese ottenne quindi un posto di tirocinio presso il rinomato Gasthof Löwen a Bubikon ZH.

A 18 anni è stato nominato «giovane cuoco dell’anno» e, dopo il tirocinio, ha lavorato in diversi ristoranti di prim’ordine, come l’Epoca a Flims o i locali zurighesi Mesa, Rigiblick e Münsterhof.

Nonostante davanti a lui si prospettasse una carriera in ascesa come chef stellato, Sandro Zinggeler ha scelto consapevolmente un’altra strada. Lontano dalle quattro mura della cucina, Zinggeler ha infatti deciso di immergersi nella vita. «Non sono mai stato il tipo a cui piace alzarsi la mattina e trascorrere tutto il giorno in una cucina». Quello che ad altri appare come un grande palcoscenico, a lui è sembrato subito limitante.

A soli 24 anni, Sandro Zinggeler ha fondato la propria azienda specializzata in eventi e catering, è diventato moderatore di una sua trasmissione per la rivista «LandLiebe» e ha pubblicato un libro di ricette. Oggi, a 34 anni, è un imprenditore, direttore creativo e chef outdoor «cult». Nel suo studio di Zurigo, Zinggeler sviluppa idee gastronomiche e produce contenuti destinati ai social media.

Su Instagram riscuote un notevole successo senza necessità di piegarsi ai classici algoritmi. «Non badiamo a ciò che funziona, facciamo semplicemente quello che ci va» afferma Zinggeler. «Certo, a volte alcuni contenuti diventano virali e questo ci fa piacere, ma è un aspetto che non possiamo controllare.» La sua community apprezza molto tutto questo. Il suo profilo non parla infatti di mode e tendenze, ma di ispirazione reale.

Pionieri delle automobili elettriche e ibride Noi di Lexus crediamo nell’individualità. Crediamo che ognuno debba percorrere la propria strada, proprio come Sandro Zinggeler. Lo chef guida una nuovissima Lexus RZ: ha scelto consapevolmente Lexus e un SUV completamente elettrico. Lexus si è affermata sul mercato come azienda innovatrice e primo costruttore al mondo a lanciare un’ampia gamma di veicoli elettrificati, sia per i modelli ibridi che per quelli completamente elettrici, ora con una garanzia di 10 anni, del tutto unica nel settore. Così che tu possa percorrere la tua strada. Provala subito

In viaggio nel migliore dei modi: Sandro Zinggeler intraprende viaggi privati e di lavoro sempre con la sua Lexus RZ. Noë Flum

Quando non è in studio a produrre contenuti per i suoi canali social media, l’imprenditore del settore gastronomico viaggia con la sua Lexus RZ in tutta la Svizzera. La sua auto completamente elettrica è infatti una compagna fidata. «È la mia prima auto elettrica. Non tornerei mai più alla benzina» afferma. «Quest’auto ti permette anche di rallentare un po’ il ritmo: pianifichi il tuo programma in modo più consapevole, fai una sosta lungo il percorso, magari in coincidenza del pranzo. È tutto parte dell’esperienza.»

La Lexus RZ lo accompagna durante le riprese, le campagne e gli eventi, ma anche nella natura. Zinggeler ama infatti cucinare soprattutto all’aperto. «Il fuoco mi affascina fin da piccolo, ma domarlo è ancora più bello sapendo cosa ci si può fare.»

Per lui cucinare all’aperto non ha nulla a che vedere con lo spettacolo. «L’aspetto fondamentale non è cosa cucini, ma il fatto stesso di farlo» sottolinea Zinggeler. A volte, magari, accendi il fuoco per assaporare delle salsicce e del vin brulé in mezzo alla neve, un’altra volta per condividere con gli amici del cervelat e del pane attorcigliato. «In tal senso, non voglio avere troppe ambizioni. Non voglio dover continuamente dimostrare ciò che sono in grado di fare.»

Oltre al fuoco, Sandro Zinggeler trova il suo equilibrio anche sulla tavola da surf, in bicicletta o sul campo da golf. «Ho bisogno di fare movimento e di essere a contatto con la natura. Quando faccio surf inseguo l’onda perfetta e lo stesso vale quando cucino all’aperto. Cerco infatti il posto perfetto per accendere il fuoco» afferma. Queste analogie non sono casuali: in entrambi i casi si tratta di cercare, trovare e godersi il momento.

Sandro Zinggeler arrostisce sul fuoco una trota di fiume infilzata su uno spiedo. Noë Flum

Per Zinggeler cucinare sul fuoco ha qualcosa di magico. «In questi casi subentra sempre un fattore sconosciuto, motivo per cui ogni piatto si trasforma in un pezzo unico.» Diversamente da casa, all’aperto non è possibile infatti preriscaldare il forno, impostandolo esattamente a 180 gradi e in modalità ventilata, né impostare il piano cottura al livello 3. «Bisogna invece aggiungere legna, talvolta qualcosa potrebbe cadere a terra, si rischia di scottarsi le dita e di avere poi un odore simile a quello di una salsiccia affumicata. Ma ne vale davvero la pena.»

Ciò che contraddistingue Sandro Zinggeler è il suo atteggiamento: un mix di pragmatismo, spirito pionieristico e rispetto per il prodotto. Non è uno chef stellato alla ricerca di etichette, bensì un creatore che preferisce stare seduto vicino al fuoco anziché risplendere nelle cucine gourmet.

Si tratta di un contenuto sponsorizzato. «In cooperazione con…» significa che il contenuto è stato prodotto per un cliente e pagato da quest’ultimo.