Da quand’è che non vai a scuola guida? Ti ricordi ancora di tutte le regole e i consigli da adottare, soprattutto quando incontri bambini che si recano a scuola? Il maestro conducente Sébastien Tombez e la sua allieva Olivia raccontano nel video una tipica lezione di scuola guida.

«In collaborazione con percorso-casa-scuola.ch, un’azione di ATA Associazione traffico e ambiente, Mobilità pedonale Svizzera e il Fondo di sicurezza stradale» Visnoth Raskunasingam

Ogni giorno, sulle strade svizzere, è un continuo via vai di persone che imparano, come, per esempio, le persone che intendono ricevere una patente di conducente. In Svizzera, 70’000 persone all’anno richiedono una licenza per allievo conducente di categoria B e la maggior parte di loro va subito a lezione di scuola guida. A superare l’esame pratico sono ogni anno tra i 50’000 e i 60’000 allievi.

Ma oltre agli allievi e ai neopatentati, sulle strade ci sono anche i bambini, i quali devono ancora imparare a muoversi correttamente nel traffico, sia che si spostino in bicicletta o a piedi. Come afferma Dagmar Rösler, presidente dell’Associazione mantello dei docenti svizzeri e insegnante di scuola elementare, nell’intervista (di seguito): i bambini tendono ancora a distrarsi con facilità, pertanto è responsabilità dei conducenti d’auto avvisarli dei possibili pericoli.

«La cosa per me più stressante in mezzo al traffico è trovarmi davanti i bambini»

La diciannovenne Olivia sta svolgendo la procedura per diventare conducente nel Canton Friburgo. «Ho già completato circa venti ore di guida», racconta. Spera che non le manchi ancora molto, ma sa anche bene che: «La cosa per me più stressante in mezzo al traffico è trovarmi davanti i bambini». Questo stress è causato dal fatto che anche a loro manca la pratica e l’esperienza all’interno del sistema stradale.

Sébastien Tombez di Salavaux (VD) sul lago di Murten è il maestro di scuola guida di Olivia. Svolge questa professione dal 2011 e ha rilevato l’attività di famiglia da suo padre nel 2015. La regola per lui più importante: «Ai miei allievi e alle mie allieve dico sempre: vi insegno a guidare con lentezza!»

Come proteggere gli scolari

I bambini devono poter percorrere in autonomia e sicurezza il tragitto verso l’asilo o la scuola. Poiché devono ancora imparare a muoversi nel traffico, hanno bisogno del sostegno di tutti gli utenti della strada e dei genitori. La campagna percorso-casa-scuola.ch dell’Associazione traffico e ambiente (ATA) e di Mobilità pedonale Svizzera si svolge su incarico del Fondo di sicurezza stradale svizzero. Tutte le informazioni

Per illustrare ciò che intende dire, fa un esempio: «Quando con l’auto ci avviciniamo a una bici, che procede più lentamente, dovremmo adottare la velocità della bicicletta. Questo ci dà il tempo di riflettere su quando, come e dove sorpassare, mantenendo una distanza di sicurezza di 1,5 metri.»

Come si svolge una lezione di scuola guida di Olivia con Sébastien Tombez? Come si comportano quando incontrano bambini in strada? Scoprilo nel video qui sopra.

Dagmar Rösler: «I bambini sono impulsivi e spontanei»

Perché i bambini sono particolarmente a rischio nel traffico stradale? Dagmar Rösler: Soprattutto i bambini in età da scuola dell’infanzia ed elementare sono impulsivi e molto spontanei. Nel traffico stradale tendono a distrarsi con facilità. Se, ad esempio, un bambino vede un amichetto da lontano, può spostare all’improvviso la propria attenzione su questo incontro, dimenticando la strada. Inoltre, i bambini non hanno ancora sviluppato lo stesso livello di percezione degli adulti. Come possiamo noi adulti aiutare i bambini ad andare sulla strada con maggior sicurezza? Dobbiamo sensibilizzare i bambini ai pericoli del traffico stradale. Solo facendo pratica insieme a loro e accompagnandoli a piedi o in bicicletta, potranno acquisire la necessaria abitudine. La responsabilità principale ricade sugli adulti, ma anche ai bambini bisogna far capire che hanno una responsabilità verso se stessi. Fino a che età i bambini dovrebbero essere accompagnati a scuola? Dipende dal tragitto. Se devono attraversare strade pericolose, li accompagnerei per un bel po’, anche se molti bambini vanno da soli già a partire dalla scuola dell’infanzia. È bene che i bambini si muovano in gruppo, perché questo aiuta a distinguerli meglio nel traffico. Dagmar Rösler è insegnante di scuola elementare e presidente dell’Associazione mantello dei docenti svizzeri.

