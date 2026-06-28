Il Canada si è imposto nel primo sedicesimo di finale del Mondiale grazie alla rete in pieno recupero di Eustaquio, che ha permesso ai nordamericani di imporsi per 1-0 sul Sudafrica. Al Los Angeles Stadium è andata in scena una partita spenta e contraddistinta da un possesso palla lento e impreciso da parte di entrambe le compagini. Le occasioni più importanti sono però tutte capitate sui piedi dei canadesi, che nel complesso hanno meritato il passaggio del turno. A decidere la sfida è stato il preciso tiro rasoterra dal limite dell'area di Eustaquio al 92'.