Il colpo nel luglio 2024 in pieno centro a Lugano
Tipress
Il procuratore pubblico Simone Barca ha chiesto 15 anni di carcere e l'espulsione a vita per il capobanda della rapina alla gioielleria Taleda di Lugano nel luglio 2024.
L'imputato è affiliato ai Pink Panthers ed è accusato anche di tentato assassinio. Per il 37enne serbo che ha avuto la colluttazione con un agente sono stati richiesti 10 anni. Per gli altri due esecutori materiali le pene vanno dagli 8 anni e 3 mesi ai 12 anni. Per i tre imputati con ruoli di palo e autista le richieste vanno dai 3 anni e 10 mesi agli 8 anni e 3 mesi. Per tutti è stata chiesta l'espulsione dalla Svizzera. Il processo si svolge con misure di sicurezza straordinarie.