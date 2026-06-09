L'imputato è affiliato ai Pink Panthers ed è accusato anche di tentato assassinio. Per il 37enne serbo che ha avuto la colluttazione con un agente sono stati richiesti 10 anni. Per gli altri due esecutori materiali le pene vanno dagli 8 anni e 3 mesi ai 12 anni. Per i tre imputati con ruoli di palo e autista le richieste vanno dai 3 anni e 10 mesi agli 8 anni e 3 mesi. Per tutti è stata chiesta l'espulsione dalla Svizzera. Il processo si svolge con misure di sicurezza straordinarie.