La polizia cantonale dei Grigioni ha confermato giovedì che sono in corso le operazioni di spegnimento. Secondo quanto riferito da una portavoce a Keystone-ATS, l'incendio interessa un'area di circa 40 metri per 70. In base alle informazioni in possesso delle forze dell'ordine, non si registrano né feriti né persone evacuate. L'incendio viene domato con l'ausilio di elicotteri antincendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della cantonale e quelli della polizia comunale della capitale retica.